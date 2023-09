Élections partielles: envoyons un message à la CAQ!

Le dernier sondage Léger sur les intentions de vote au Québec était clair : la CAQ perd des plumes.

Son pire résultat en cinq ans.

Certains disent que cette chute s’explique par la frustration des Québécois devant l’incapacité du gouvernement Legault d’aller chercher de nouveaux pouvoirs à Ottawa.

« François Legault se dit nationaliste, mais il ne l’est pas tant que ça. »

Je crois que l’explication est beaucoup plus simple.

Les Québécois regardent autour d’eux et se disent : « Qu’est-ce qui a changé au Québec au cours des cinq dernières années ? Rien. On est autant dans la schnoute qu’on l’était en 2018.

Sinon plus. »

La réalité a dépassé la fiction

Le système de santé craque. Le système d’éducation craque. Le système de justice craque.

Montréal est aux prises avec de graves problèmes d’itinérance et de criminalité.

Il manque de logements. Il manque de profs. Il manque de policiers. Il manque d’infirmiers. Il manque de greffiers. Il manque de travailleurs de la construction. Il manque de techniciens comptables. Il manque de pharmaciens. Il manque d’orthophonistes. Il manque de préposés aux bénéficiaires.

En fait, on a l’impression qu’il manque de tout.

Sauf d’humoristes. Ça, on en a un char et une barge. On utilise même des humoristes pour dire aux automobilistes de ne pas écraser les enfants devant les écoles !

Le Québec va tellement mal que Denys Arcand a dévoilé son testament cinématographique et que Xavier Dolan a accroché sa caméra !

Nos deux plus grands cinéastes se disent probablement que la réalité est rendue plus folle que la fiction et qu’ils ne pourraient jamais imaginer des situations plus déprimantes que celles qui arrivent dans la vraie vie...

Tu as beau avoir de l’imagination, jamais tu ne pourrais imaginer que le gars que le gouvernement a sacré dehors pour le cafouillage historique de la SAAQ sera choisi par ce même gouvernement pour désengorger le système de justice !

Tu mets ça dans un scénario, et les gens disent : « Whoah capitaine ! C’est complètement invraisemblable ! Aucun gouvernement ne ferait ça ! »

Or, c’est exactement ce que la CAQ a fait !

Quand la réalité est rendue là, qu’est-ce que tu peux faire quand tu es un artiste ?

Tu accroches ta caméra et tu vas poser des planchers flottants à Berthierville !

Tape sur le museau

Bref, qu’est-ce qu’on fait quand ça fait cinq ans qu’un gouvernement est au pouvoir et que la situation ne s’est guère améliorée ?

On lui envoie un signal.

On profite de la tenue d’une élection partielle pour lui donner une petite tape sur le museau en lui disant : « Ne prends pas mon appui pour acquis. Ceci est un avertissement. Si la situation ne s’améliore pas, tu vas y goûter à la prochaine élection générale ! »

C’est, j’espère, ce qui va se passer lundi.

Sinon, on est bonasse en s’il vous plaît !

On a beau aimer monsieur Legault et monsieur Dubé, il faut leur dire que c’est bien joli, semer de belles promesses à tout vent, mais qu’après cinq ans avec le même gouvernement (majoritaire) sur le siège du conducteur, on devrait être en mesure de voir quelques pissenlits pousser dans les craques du ciment !

Or, celles-ci se font rares.

Certes, il y a le projet Northvolt, dévoilé en grande pompe cette semaine, mais c’est un pari risqué, et rien ne nous dit que nous allons remporter la mise. Ce n’est pas parce que tu mets des milliards de dollars en engrais qu’un jardin va par magie sortir de terre !

Bref, lundi, les Québécois auront l’opportunité d’envoyer un message au gouvernement Legault.

Si jamais le PQ gagne, j’espère que le parti de PSPP aura la victoire humble.

Car ce ne sera pas tant un vote pour le PQ qu’un signal envoyé à la CAQ.

LE MOT « BUZZ » DE L’ANNÉE

Le mot « bienveillance » est utilisé à toutes les sauces.

La semaine dernière, j’ai vu un panneau publicitaire vantant la « bienveillance » d’un courtier immobilier spécialisé dans les maisons de luxe.

Et une bouteille de détergent à lessive « bienveillant ».

Bientôt, on va avoir des pâtes bienveillantes, de la moutarde bienveillante et des tournevis bienveillants.

Personnellement, je ne veux pas que les gens soient « bienveillants » envers moi. Je veux qu’ils me respectent.

La bienveillance (version « gnan gnan » du respect), je laisse ça à Passe-Partout et aux Télétubbies.

Prix Gémeaux : un genre

Comme vous l’avez vu au dernier gala des Gémeaux, l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision a décidé de remplacer les traditionnels prix du Meilleur comédien et de la Meilleure comédienne par des prix « non genrés ».

On trouve ça plus moderne, plus « gogo ».

« L’Académie a pris cette décision sans consulter personne », a déploré la productrice et comédienne Sophie Lorain (qui est extraordinaire dans Testament, de Denys Arcand).

Mais voyons, pas besoin de consulter quand on est convaincu d’être dans la Bonne Voie ! Quand on a vu la Lumière !

Les dieux de l’Olympe ne consultent pas les simples mortels !

Le juste milieu

À Longueuil, un trentenaire souffrant de graves troubles mentaux a tué sa mère et sa grand-mère. Ce n’est pas la première fois que ce genre de tragédie arrive et ce ne sera malheureusement pas la dernière.

Autant c’était trop facile de faire interner quelqu’un contre son gré, avant, autant c’est presque impossible maintenant.

Il faut attendre que l’individu commette des actes violents envers lui-même ou envers autrui pour intervenir !

Malheureusement, dans bien des cas, il est déjà trop tard...

Il faut trouver un point d’équilibre entre le respect des droits du malade et le droit à la sécurité des citoyens...

