État de New York : 30 chèvres en liberté se font rattraper par un chien policier

Un officier de police de l’État de New York et son chien ont du intervenir le 25 septembre dernier pour rassembler un groupe de 30 chèvres en fuite dans la ville de Carmel, dans l’État de New York.

Les chèvres étaient en cavale sur une route du comté de Putnam, a rapporté le «New York Post».

Elles s’étaient échapées de leur enclos de Mahopac Falls. Un policier du Département de police de la ville de Carmel et son berger allemand sont intervenus pour rattraper les animaux en fuite.

Vincent DeSantola et son chien Pietro ont réussi à les ramener dans leur enclos.

La vidéo a été postée sur le compte Facebook du service de police, qui précise que «DeSantola est intervenu à Mahopac Falls aujourd’hui tandis que 30 chèvres en fuite se promenaient sur la route et, heureusement, il avait le partenaire parfait pour ce travail. K9 Pietro, un berger allemand, a fait honneur à son nom et a aidé à retourner les chèvres rapidement dans leur enclos». Avant d’ajouter: «Beau travail K9 Cowboy».