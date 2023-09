Ex-soldat nazi ovationné: un ancien conseiller de Chrétien présente ses excuses à Volodymyr Zelensky

Warren Kinsella, ancien conseiller de Jean Chrétien, a publié une lettre ouverte au président ukrainien Volodymyr Zelensky pour présenter des excuses après l'ovation d’un ex-soldat nazi à la Chambre des communes.

«Nous sommes désolés, et nous nous excusons profondément de l’embarras que vous avez vécu lors de votre récente visite au Canada, et votre apparition dans la chambre législative suprême de notre nation», a écrit Kinsella, dans le «Toronto Sun».

«Nous sommes vraiment, vraiment désolés», a-t-il réitéré.

«Lorsque vous étiez là, comme vous et le monde entier le savez maintenant, on vous a demandé de vous lever et d’applaudir un homme qui fut un fier membre des SS Nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Un homme dont les compatriotes ont massacré un nombre incalculable de civils polonais, juifs et d’autres. Des fascistes, qui ont tué des innocents», a conclu le consultant politique.

Le président de la Chambre des communes, Anthony Rota, a démissionné de son poste mardi, assumant la responsabilité derrière cette bourde monumentale qui a fait le tour du monde.

Le premier ministre Justin Trudeau a par la suite exprimé des excuses au nom du Parlement.