MARCEAU, Docteur Picard



À l'IUCPQ, l'Hôpital Laval, le 16 septembre 2023, à l'aube de ses 91 ans, est décédé docteur Picard Marceau, pionnier de la chirurgie bariatrique, époux de feu madame Lilia Chaloult, fils de feu Marie-Laure Picard et de feu Paul Vincent Marceau. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants : Bernard (Annick Reinhardt), Line (Richard Moreau), feu Jacques, Alain, Paule (Bernard Jobin), Mireille (Martin Dussault), Simon (Mireille Turbide), Yves (Pascale Bérubé) et Sonia (Louis McNeil); ses petits-enfants : Julien (Brooke De Poli), Sacha (Allie Haydock); Véronic (Moreau); Thomas, Édouard; Charles, Francis (Jobin); Philippe (Valérie Cloutier), Mélanie (Matte), Lilia (Podorieszach) et Étienne (Dussault); Audrée (Iban Campo), Alexandre (Maude Rancourt), Éloïse (Renaud Dion-Pons) et Marie-Catherine; Justine, Corinne, Claire; Laurence, Antoine, Marilou (McNeil), ses arrière-petits-enfants : Charles-Antoine (Jobin), Sydney Picard (Marceau) et Laurent (Matte); son frère Michel (Paulette Girard) et sa soeur Marguerite (feu Marc Dorion). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs, de nombreux neveux et nièces, autres parents et amis.où la famille recevra les condoléances à compter de 9 h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont ultérieurement. La famille tient à remercier tout le personnel de l'IUCPQ pour les excellents soins prodigués. En gage de sympathie, la famille vous invite à offrir une messe ou à un don à la Fondation de l'IUCPQ, particulièrement à l'Obésité - Fonds de chirurgie de l'obésité, au https://fondation-iucpq.org/je-donne/ ou par téléphone : 418 656-4999.