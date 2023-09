Immigration, bombe à retardement de Biden

En matière d’immigration, Joe Biden l’a eu facile récemment. Parce que la crise ou le malaise ou la réalité, selon l’étiquette qu’on lui accole, déborde bien au-delà des milliers de migrants qui continuent de franchir la frontière du Mexique.

Il l’a eu facile, parce que la guerre en Ukraine fait plus de tapage et attire davantage d’attention. Donald Trump et son cirque judiciaire ont aussi captivé les médias, limitant la couverture donnée à l’augmentation des entrées au pays depuis le début de l’année.

Il l’a également eu facile, parce que ses adversaires républicains qui ont pris l’habitude d’enfourcher ce cheval au fil des ans sont engagés dans une querelle fratricide, au Congrès en particulier, où une minorité radicale a choisi la politique de la terre brûlée.

UNE DÉTRESSE AU SUD...

Jour après jour, plus de migrants s’entassent le long de la frontière sud du pays. La semaine dernière, à Eagle Pass, au Texas, une ville de 28 000 habitants, 2700 migrants ont traversé la frontière un jour ainsi que 3000 autres le lendemain, assez pour que le maire Rolando Salinas qualifie sa ville de « zone sinistrée ». Ce n’est qu’un exemple parmi d’autres.

Rien n’indique que les choses vont s’améliorer à court terme, au contraire. L’Organisation internationale pour les migrations, une agence de l’ONU, détaillait cette semaine un flot de migrants aux proportions historiques dans les Amériques, des gens cherchant, dans leur immense majorité, à joindre les États-Unis.

Le Costa Rica et le Panama multiplient les appels à l’aide, les Panaméens dénombrant un nombre record de migrants ayant traversé cette année la dangereuse jungle du Darien depuis la Colombie. Plus de 390 000 personnes ont bravé les dangers de cet itinéraire jusqu’à maintenant, 82 000 uniquement pour le mois d’août, le chiffre le plus élevé jamais enregistré.

... COMME AU NORD

Un ras-le-bol de ces arrivées et une bonne dose de théâtre politique ont incité l’Arizona et le Texas, avec un coup de main de la Floride, à noliser des bus gratuits vers des « villes-sanctuaires », dirigées par des démocrates, telles Chicago, Denver, Los Angeles, New York, Philadelphie et Washington.

Du coup, New York, déjà aux prises avec sa propre crise de logement, s’est tourné vers des hôtels, un terminal de croisière, un ancien bâtiment d’académie de police et d’autres endroits, au déplaisir d’un nombre croissant de résidents locaux.

Ce n’est pas que la Maison-Blanche reste les bras croisés. On encourage depuis longtemps le Congrès à adopter une réforme de fond en comble du système d’immigration au pays. Huit cents soldats ont été envoyés à la frontière, où ils s’ajouteront aux 2500 membres de la Garde nationale qui y sont déjà déployés. Et quatre milliards de dollars en fonds d’urgence ont été demandés pour répondre à l’afflux des dernières semaines.

La perception, malgré tout, est que le président Biden consacre beaucoup de temps et de ressources aux Ukrainiens, alors qu’il se fait de plus en plus bruyant, le tic-tac de la bombe migratoire.

DES AMÉRICAINS MÉCONTENTS DE LA GESTION DES FRONTIÈRES