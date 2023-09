Julianne Moore et d’autres stars magnifiques dans des nuances de brun

Ce sont les nuances de brun qui ont retenu mon attention cette semaine et cela ne pouvait être plus à propos puisque nous glissons doucement en mode lainage et superpositions.

Les caramel, noisette, tabac, acajou, mordoré, cannelle et auburn injectent une richesse aux looks automnaux dans lesquels on veut s’envelopper.

De la Semaine de la mode de Milan à celle de New York, en passant par quelques événements londoniens, les stars ont beaucoup adopté le ton sur ton. Les accessoires sont aussi luxueux puisqu’ils sont taillés dans des cuirs (ou cuir végane) imprimés serpent ou croco.

Passage en revue de quelques looks inspirants.

Hayley Atwell

À voir le riche mélange des couleurs camel et indigo du look Michael Kors que portait Hayley Atwell au défilé du designer, vous n’hésiterez pas à coordonner un jean surteint à votre manteau d’une nuance similaire.

photo fournie par Michael Kors

Suki Waterhouse

Le jeu de transparence, la couleur café au lait du trench, la ceinture bordeaux et les bottes en serpent font de cette silhouette Tory Burch à l’effet nude une composition originale pour Suki Waterhouse.

photo Getty Images

Julianne Moore

La teinte rouille de cette robe Bottega Veneta va à ravir à Julianne Moore. La création drapée et torsadée confère une touche de sensualité à la silhouette. Remarquez les bijoux en or qui réchauffent le look.

photo wenn

Jenna Dewan

Jenna Dewan y est allée pour le combo trench et mini jupe en serpent beige signé Michael Kors. Bientôt, elle troquera la bralette pour un pull et ses sandales pour des cuissardes.

photo fournie par Michael Kors

Vanessa Hudgens

Vanessa Hudgens a adopté le look monochrome fauve de Michael Kors, n’hésitant pas à l’accessoiriser d’une ceinture serpent, d’un sac croco et de bottes en daim.

photo fournie par Michael Kors

Tina Kunakey

Tina Kunakey a craqué pour une silhouette chocolat juxtaposant classicisme et athlétisme de la collection Ferragamo. À votre tour, pensez enfiler un large chandail à capuchon sur un fin chandail à col roulé blanc, la réponse de la saison à une jupe droite.

Photo Getty Images

Elsa Hosk

Elsa Hosk démontre que parfois un long pull à col roulé peut aisément faire office de robe. Le designer Michael Kors suggère de l’agencer à un gros cabas, une ceinture sur les hanches et des bottes hautes.

photo fournie par Michael Kors

Laura Dern

L’actrice Laura Dern n’a pas joué les extravagances optant plutôt pour une silhouette classique pour assister au défilé Ralph Lauren. Elle avait marqué sa taille d’une large ceinture, elle a aussi agencé des bottes noires à un sac à main en croco marron et déposé un caban à l’effet patchwork.

Photo fournie par Billy Farrell

Keira Knightley

Keira Knightley était parmi les invitées qui ont découvert la première exposition britannique consacrée à l’œuvre de Gabrielle Chanel au Musée Victoria et Albert. Vêtue par la maison, elle démontrait que le noir, l’ambre, le blanc et le violet forment une harmonieuse palette.

Photo fournie par Chanel

Andrew Garfield

Quelques boutons de chemise défaits et des baskets blanches Harrys London font passer ce complet Richard James dans le domaine du décontracté. L’acteur Andrew Garfield a récemment enchaîné les costumes brique démontrant à plusieurs reprises que le ton sur ton est une valeur à revisiter.

Photo fournie par Dave Benett

Look de la semaine

Michele Morrone

À la Semaine de la mode de Milan, le comédien italien Michele Morrone était l’un des invités de Dolce & Gabbana. Son complet ivoire à fines rayures était un parfait mariage d’une inspiration rétro et d’une silhouette contemporaine. Vous remarquerez que la coupe double boutonnage est poussée à l’extrême, une tendance que vous repérerez chez plusieurs marques, avec ou sans boutons apparents.