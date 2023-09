Le vent léger: voici la triste histoire de six enfants qui perdent leur mère

Écrivain talentueux, Jean-François Beauchemin explore l’impact de la perte d’une mère sur le noyau familial dans son nouveau roman, Le vent léger. À l’automne de l’année 1971, une famille composée de six enfants énergiques et pleins d’imagination et de leurs parents vit une existence paisible et insouciante à la campagne. La maladie et le décès de la mère, emportée par le cancer, viennent tout bouleverser. La tragédie rappelle que la vie passe, jour après jour. Et que les événements du quotidien viennent s’enchevêtrer avec d’autres, qui marquent finalement toute une époque. Et plusieurs vies.

D’emblée, Jean-François Beauchemin explique, en entrevue, que Le vent léger n’est pas une histoire autobiographique. Il avait déjà parlé de la mort de sa mère dans un ouvrage précédent, Cette année s’envole ma jeunesse.

« Le vent léger, c’est pas quelque chose qui m’est arrivé personnellement. S’il y a un aspect autobiographique à ce petit livre-là, c’est peut-être le fait qu’on assiste au parcours de six enfants. C’est vrai que chez nous, on était six enfants : il y avait une fille et cinq garçons. Mon père, c’est vrai, chantait dans la chorale. Il y a ces aspects autobiographiques dans ce livre, mais ça s’arrête là. »

On sent, dans Le vent léger, une intense connexion à la nature, des liens forts avec les autres.

« La présence de la nature, des animaux, de la campagne, c’est une constante dans mon œuvre, depuis près de 25 ans. La nature est presque un personnage. Pour moi, la campagne, la vie naturelle, ça a toujours été un sujet très inspirant.

« C’est une matière qui est très riche à mes yeux et qui n’est pas encore épuisée. La preuve, c’est que je continue, au bout de 25 ans, à parler de ça dans mes livres. J’espère ne pas trop me répéter d’un livre à l’autre, mais ça revient très souvent. Comme si c’était un personnage qui était un petit peu en retrait, et qui observe les personnages de chair vivre. »

Histoire émouvante

Dans Le vent léger, Jean-François Beauchemin voulait simplement raconter une histoire émouvante, avec « quelque chose qui élève un peu l’âme, sans avoir la prétention d’enseigner quoi que ce soit », partage-t-il.

En vieillissant, il se dit porté à raconter des histoires qui parlent au cœur.

« Je ne sais pas pourquoi. En vieillissant, c’est plus ça qui m’attire dans l’écriture, dans mon travail, dans mon métier. Et cette fois, je voulais raconter une histoire qui touche les gens.

« Je voulais que les gens retiennent que c’est une histoire où il y a des sentiments humains qui sont en jeu, qui sont en scène, et qui sont vécus, surtout. Profondément. Avec beaucoup d’authen-ticité, de sincérité et de profondeur. »

Choisir la beauté

Fait étonnant, ce livre où il y a beaucoup de douceur, de compassion, où des personnages lumineux transcendent des épreuves, a été écrit dans une période où l’auteur a lui-même traversé des épreuves professionnelles. Il a choisi de prendre les émotions négatives et d’en faire quelque chose de beau.

« J’essaie toujours de faire des livres transcendants, cela dit sans aucune prétention. Dans ma vie de tous les jours, j’essaie de faire ça. J’essaie de m’élever au-dessus de la mêlée et de ne pas me laisser emporter par la médiocrité ambiante. C’est plein de gens médiocres et de situations poches. Mais je me concentre sur les gens qui ont de la valeur et sur les situations qui sont potentiellement belles.

« Je choisis de voir la beauté plutôt que la laideur. C’est un effort quotidien auquel je me soumets et forcément, ça transparaît dans mes livres. »

♦ Jean-François Beauchemin est écrivain depuis près de 25 ans.

♦ Il est l’auteur, notamment, du Jour des corneilles (prix France-Québec 2005) et de La Fabrication de l’aube (Prix des libraires 2007).

♦ Il a récemment publié Trois ans sur un banc, Le Roitelet et Sale temps pour les émotifs.

EXTRAIT

Photo fournie par les Éditions Québec Amérique

« Un matin de l’été mille-neuf-cent-soixante-cinq, peu après le passage de la benne à ordures, la verroterie des dernières étoiles a cessé de scintiller, et la nuit noire du monde a majestueusement cédé sa place aux rayons poétiques et très anciens du soleil. À peine plus tard, le jardin jouxtant la remise, avec ses zinnias aussi colorés que des oiseaux, s’est avancé de quelques pieds, le ciel a pivoté sur lui-même dans un petit bruit d’essieu, puis j’ai installé en plein milieu de l’allée la vieille caisse à oranges descendue du grenier. Alors, Enzo, le plus vieux de la famille (onze ans), est monté dessus et a lu pour nous son discours très émouvant, écrit très phonétiquement, sur la beauté des êtres et des choses. Ensuite la vie a passé durant quelques heures et nous avons attendu, petits enfants frétillants et attendris, que quelques nouvelles fraîches nous parviennent. »