Legault, candidat surprise pour 2026

En annonçant de manière des plus affirmatives qu’il serait candidat à l’élection de 2026, François Legault en a surpris plus d’un.

À commencer par le collègue de TVA Paul Larocque : « Je m’attendais à ce qu’il me réponde : “Je vais prendre ma décision un an avant le prochain scrutin” ».

Possible aussi que le chef caquiste, surpris, ait répondu sans filtre, en cette journée qu’il qualifiait d’une des plus belles de sa carrière politique.

Conditions

Lors de la campagne de 2022, il avait posé deux conditions pour se représenter en 2026 : a) si la santé y était ; b) si la population du Québec le voulait.

Quel contraste avec jeudi ! François Legault semblait électrisé, énergisé, par l’annonce de NorthVolt.ent de refaire campagne m’étonne ! En 2022, il sembla détester l’exercice au plus haut point.)

Des considérations tactiques internes jouent peut-être. Legault, conscient d’être le (seul ?) liant de la CAQ, souhaitait peut-être modérer les ardeurs des aspirants chefs Guilbault, Jolin-Barrette ou autres Drainville, Lebel.

Certains diront que tout s’explique par l’accoutumance au pouvoir. Vrai qu’en 2011, Legault avait affirmé être de retour en politique pour au plus 10 ans. En juin 2015, peu après la défaite caquiste dans la partielle de Chauveau, il avait admis avoir eu, dans un moment de découragement, envie de quitter la direction de son parti.

Électrisé

Quel contraste avec jeudi ! François Legault semblait électrisé, énergisé, par l’annonce de NorthVolt.

L’impression d’un homme ayant le sentiment sincère d’avoir posé un geste profondément structurant pour l’avenir de l’économie québécoise.

Du calibre, a-t-il osé avancer, de ce que Robert Bourassa a fait avec la baie James. Tout le monde n’est pas d’accord. Un ancien conseiller de Bourassa, Ronald Poupart, qualifiait jeudi sur Facebook la comparaison d’« inacceptable » : « La baie James a été développée par des Québécois et est contrôlée, gérée par des Québécois. L’usine de Northvolt est un investissement étranger, contrôlé par des étrangers et subventionné grassement par Québec et Ottawa. »

À micro fermé, certains libéraux notoires admettent toutefois être envieux face à l’annonce de jeudi. Elle permet au Québec, soulignent-ils, de prendre un virage aussi déterminant que celui des grands barrages. Un d’entre eux me dit : « Ça ressemble aussi à ce qu’on a fait avec l’aluminium. »

Identité

S’il tient du reste à s’inspirer de Robert Bourassa, François Legault doit aller plus loin. Par exemple, en complétant ce que ce dernier a cherché à faire (en vain) de structurant pour l’identité québécoise : la souveraineté culturelle, dans un fédéralisme renouvelé, avec statut particulier clair et efficace pour le Québec dans le Dominion.

Enfin, s’il était réélu en 2026, Legault aurait 69 ans. À cet âge, Duplessis mourut en fonction. Legault – déjà doyen de l’Assemblée nationale – deviendrait un des premiers ministres les plus âgés de notre histoire. (Mais une jeunesse selon les critères américains !) Un ami historien m’indique que « s’il reste au-delà de 70 ans, Legault dépassera Boucher de Boucherville, qui avait cet âge lorsqu’il a quitté le pouvoir définitivement en 1892 ! »