Grosse vague de retranchements chez les Canadiens

Les Canadiens de Montréal ont procédé à plusieurs retranchements avant le match contre les Maple Leafs de Toronto, samedi après-midi.

Les espoirs Joshua Roy, Owen Beck et Filip Mesar sont notamment concernés.

Roy et Mesar prendront part au camp du Rocket de Laval qui s'amorcera le lundi 2 octobre. Beck a pour sa part été retourné à son club junior dans la OHL, soit les Petes de Peterborough. Il faut comprendre que Beck, 19 ans, n'est pas admissible à jouer dans la Ligue américaine cette saison.

Au total, ce sont 25 joueurs qui rejoindront le camp du Rocket. Il s'agit des attaquants Gabriel Bourque, Jared Davidson, Isaac Dufort, Brandon Gignac, Nathan Légaré, Riley McKay Jan Mysak, Jakov Novak, Xavier Simoneau, Ty Smilanic, Alex-Olivier Voyer et Nolan Yaremko, en plus de Roy et Mesar. Chez les défenseurs, on retrouvera Tobie Bisson, Stanislav Demin, Olivier Galipeau, Noah Laaouan, Christopher Ortiz, John Parker-Jones, Jayden Struble et Miguël Tourigny. Entre les deux poteaux, on verra Zachary Émond, Strauss Mann et Joe Vrbetic.

Si l'on tient compte des quatre joueurs récemment soumis au ballottage, ce sont donc 30 joueurs qui sont retranchés du camp des Canadiens.

Trente-huit joueurs (20 attaquants, 13 défenseurs et cinq gardiens) continuent de prendre part au camp du Tricolore qui se poursuit avec un match préparatoire contre les Maple Leafs de Toronto samedi soir au Centre Bell.

Les espoirs notables encore au camp (avant le match contre les Maple Leafs samedi soir)