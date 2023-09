Les Canadiens soumettent 4 joueurs au ballottage

Les Canadiens de Montréal ont soumis au ballottage les attaquants Lucas Condotta et Mitchell Stephens, ainsi que les défenseurs Nicolas Beaudin et Brady Keeper dans le but de les céder au Rocket de Laval.

C'est donc dire que les 31 autres équipes peuvent les réclamer d'ici dimanche midi.

On peut s'attendre par ailleurs à ce que d'autres joueurs soient retranchés du camp d'entraînement du CH après le match de samedi soir face aux Maple Leafs de Toronto.

Condotta, un joueur qui n’a jamais été repêché, a eu droit à un match avec le CH en 2022-2023. Il a amassé 31 points en 72 parties avec le Rocket en 2022-2023, soit sa première saison complète chez les professionnels.

Stephens est quant à lui un joueur de centre de 26 ans que le Tricolore a embauché sur le marché des joueurs autonomes en 2022. Il avait précédemment porté les couleurs du Lightning de Tampa Bay et des Red Wings de Detroit.

De son côté, Beaudin a été choisi en première ronde (27e au total) par les Blackhawks de Chicago lors du repêchage de 2018. Le Canadien l’avait obtenu en retour de l’attaquant Cam Hillis en octobre 2022. L’an dernier avec le Rocket, le Québécois a touché la cible deux fois et fourni 23 aides pour 25 points en 39 rencontres.

Finalement, Keeper est un nouveau venu dans l’organisation du Bleu-Blanc-Rouge. Il a été embauché comme joueur autonome en juillet dernier, après être passé par les organisations des Panthers de la Floride, du Lightning et des Canucks de Vancouver.