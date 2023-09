Les Caraïbes en Floride

Dans la région de Palm Beach en Floride, la plage Coral Cove nous transporte dans un univers digne des Caraïbes. Situé sur la façade atlantique de « l’Intracoastal Waterway », cet endroit est naturellement sauvage et quasi désertique. Son environnement a échappé au développement urbain typique du littoral floridien. Cette plage possède un caractère unique en son genre... À marée basse, des formes inusitées se révèlent. Dans une eau turquoise que l’on retrouve rarement sur la côte de la Floride, on découvre des formations rocheuses spectaculaires. Les motifs de ces rochers sont très graphiques et hautement photogéniques. Dans la nuit noire, je quitte West Palm Beach en direction de cette lame de sable. Sur la route, la lumière de l’aube laisse présager un magnifique lever de soleil aux couleurs d’un ton pastel. La chance m’accompagne puisqu’au moment de ma visite, la marée basse coïncide avec l’heure du lever de soleil. Une combinaison qui s’avère parfaite pour la photo que je souhaite réaliser. Une fois stationné, le point de vue est inusité. Je n’ai que quelques pas à faire pour déployer mon trépied dans les eaux tièdes et attendre le bon moment pour déclencher l’obturateur en vitesse lente afin de capter la beauté géologique de ces lieux !

Appareil : Canon EOS 6D

Objectif : EF 17-35mm

Exposition : 6 sec. à F/11