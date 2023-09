Les syndicats doivent rester sourds à l’appel de Sonia Lebel

La présidente du Conseil du trésor, Sonia Lebel, a invité les syndicats du secteur public à élaguer leurs demandes s’ils veulent un règlement avant les Fêtes. Elle voudrait réduite à cinq les demandes syndicales et patronales aux différentes tables sectorielles touchant les conditions de travail par catégorie d’emploi et organisation syndicale.

Dans le jargon des négociateurs, c’est l’étape du carton d’allumettes. On réduit les enjeux à un nombre qui tient sur un carton d’allumette. C’est malheureusement la ritournelle servie depuis des années. Ce procédé a contribué à laisser en plan de multiples problèmes et à alourdir les conditions de travail, menant aujourd’hui au ras-le-bol ressenti par le personnel et la population.

En mettant fin hâtivement aux rondes de négociations, dans les dernières décennies, sans avoir instauré de processus permanent pour poursuivre les discussions sur les problèmes non réglés, l’appétit des travailleurs est devenu insatiable et il ne suffira pas d’un simple claquement de doigts syndical pour taire leur soif.

Au cours des derniers mois, on a d’ailleurs vu des travailleurs rejeter des ententes de principes convenues entre leur syndicat et la partie patronale. Cela rendra d’autant plus frileux les syndicats du secteur public pour un élagage précipité.

La confiance

Le mépris de la présidente du Conseil du trésor pour les syndicats, ses entourloupettes dans la négociation des services de garde et la désinformation sur les propositions du gouvernement ne sont pas source de confiance.

Ses collègues à l’éducation et à la santé jouissent de la même méfiance. Des amis du monde scolaire, complètement médusés par les actions du ministre Drainville, me disent qu’ils s’ennuient de son prédécesseur, pourtant pas un phare pour notre système scolaire.

Les négociations se mènent aussi avec en toile de fond des projets de réformes majeurs pour nos services publics. Peu de travailleurs croient que ce sera pour le mieux et la plupart anticipent des détériorations sévères de nos réseaux d’éducation et de santé.

Un tel environnement ne dispose pas à des échanges francs et constructifs. L’affrontement se dessine et les syndicats sont en bonne posture. Un fléchissement de leur part serait très mal venu chez leurs membres.

Compromis patronal

Madame Lebel devra se compromettre en premier dans l’élagage de ses demandes patronales si elle espère voir la pression des syndicats baisser, car ceux-ci n’ont plus les moyens de décevoir leurs membres.

Messieurs Drainville et Dubé pourraient mettre sur la glace leur projet de réformes pour entamer des discussions parallèles avec les différents acteurs de leur réseau et ainsi favoriser une véritable concertation au lieu de la déconstruction de nos systèmes publics.

Nos ministres doivent devenir des agents de mobilisation des ressources humaines plutôt que de provoquer la désertion.

Si j’étais encore à la tête d’une centrale syndicale, je ne lâcherais rien sans mouvement significatif du gouvernement. Le bien des membres, des enfants et de la population en dépend!