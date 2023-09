«Mon frère aurait pu choisir une autre équipe!»

Cole Caufield a bien fait rire les journalistes, samedi matin, lorsqu’il a répondu à des questions sur son frère Brock, qui fait maintenant partie de l’organisation des Maple Leafs.

«Je suis content pour lui, mais il aurait pu choisir une autre équipe!», a lancé avec le sourire le franc-tireur des Canadiens à quelques heures d’un autre match préparatoire contre les Maple Leafs. Les deux hommes n’auront cependant pas la chance de s’affronter ce soir puisque Brock sera laissé de côté par l’entraîneur-chef Sheldon Keefe.

Plus sérieusement, Caufield a offert des propos élogieux envers son frère aîné.

«C’est vraiment un bon gars. Il travaille fort. C’est un passionné. Il fait toujours les bonnes choses. Il a choisi une ville difficile. Je suis fier de lui.» Voyez son point de presse dans la vidéo ci-dessus.

Cet été, Caufield a paraphé un contrat avec les Marlies de Toronto. Même s’il s’agit d’une entente dans la Ligue américaine, il peut prendre part à des matchs présaison dans la Ligue nationale.

Jamais repêché, il a disputé cinq saisons avec les Badgers de l’Université du Wisconsin. Il a d’ailleurs joué deux de ses cinq campagnes dans la NCAA avec son frangin.

En 36 parties en 2022-2023, il a inscrit 11 buts et fourni 12 mentions d’aide pour 23 points. Il a remporté le titre de joueur le plus utile des Badgers, soit le trophée Spike Carlson/Chris Chelios.

Comme son petit frère, il joue à l’aile et tire de la droite. Il mesure toutefois deux pouces de plus, lui qui fait 5 pi et 9 po.