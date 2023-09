Huit étudiants-athlètes ont reçu récemment une bourse individuelle de 4000 $ provenant d’une première collaboration entre le Groupe Cirque du Soleil et la Fondation Aléo. Grâce à ce partenariat, le Groupe Cirque du Soleil remettra 80 000 $ sur deux ans en bourses et en services aux étudiants-athlètes œuvrant dans une discipline connexe aux arts du cirque. Des huit lauréats, j’ai retenu Flavie Aumond, 20 ans, de Lac-Beauport, en ski acrobatique (sauts), qui étudie en sciences de la nature au Cégep Limoilou, Campus Charlesbourg, et Florence Tremblay, 19 ans, de Rimouski, en natation artistique, qui étudie en sciences de la nature au Cégep Garneau. Sur la photo, de gauche à droite : Patricia Demers, directrice générale de la Fondation Aléo, Flavie Aumond, Nicolas Panet-Raymond, directeur en chef Santé et sécurité au Groupe Cirque du Soleil, et Émilie Therrien, spécialiste de la performance humaine au Groupe Cirque du Soleil. Absente sur la photo, Florence Tremblay.

Gagne ta bourse !

Photo fournie par le Cégep de Sainte-Foy

La Fondation du Cégep de Sainte-Foy a récemment fait la remise de ses cinq généreuses bourses d’admission. Grâce au concours Gagne ta bourse !, cinq nouveaux étudiants et étudiantes ont reçu une bourse de 500 $ afin entre autres de couvrir les frais d’inscription de leur toute première session au Cégep de Sainte-Foy. Sur la photo : Malorie Jean-Baptiste (école secondaire Henri-Bourassa – Gestion commerciale), Mégane Hains-Mongrain (polyvalente de Charlesbourg – Soins préhospitaliers d’urgence), Alexandre Gingras (école secondaire Pointe-Lévy – Gestion commerciale) et Alex Tremblay (école secondaire La Courvilloise – Musique et sciences de la nature [Double DEC]). Absente de la photo : Maxence Richard-Mongrain (Séminaire Saint-François – Sciences de la nature).

Nouveautés au Grand Marché

Photo fournie par le Grand Marché

Dès le début du mois d’octobre, l’entreprise Chez Pat Boucherie sera en opération. Menée par Patrick, qui exerce la profession de boucher depuis 18 ans, et par Marie-Ève, qui s’occupe du volet administratif, l’offre sera constituée d’une multitude de coupes de viandes et d’un bar à tartare. Par ailleurs, les commerçants et l’organisation du Grand Marché allongent leurs heures d’ouverture et de service lors des soirées où le terrain est animé et où la recherche d’un endroit pour manger est présente. Les soirs de match des Remparts, le Grand Marché demeure ouvert jusqu’à 19 h, et les soirs d’événements au Centre Vidéotron, les commerçants et restaurateurs seront ouverts jusqu’à 30 minutes avant le début du spectacle.

Un doublé

Photo fournie par Guy Rainville, photographe

La version automnale de la Coupe Golfa 2023, compétition amicale de golf de 54 trous, instaurée il y a quelques années par Joël Godin et Christian Falardeau et qui regroupe deux fois par année (printemps et automne) entre 12 et 16 golfeurs/amis (12 cette fois-ci) de la région de Québec, s’est tenue, un peu à l’avance, du 26 au 28 août dernier, au Club de golf de Belœil, en Montérégie. Selon une formule complexe de handicaps (révisée après chacune des rondes) et après de nombreux calculs, la victoire est revenue à Michel Dauphinais, retraité de Bell Canada, avec un score de -19 de son handicap. Sur la photo : Michel, qui avait remporté l’épreuve de l’automne 2021, est entouré des membres fondateurs de la Coupe Golfa, Christian Falardeau, à gauche, qui avait la responsabilité d’organiser l’évènement de l’automne, et Joël Godin, député fédéral Portneuf–Jacques-Cartier, à droite. Jamais deux sans trois, Michel !

Anniversaires

Photo d'archives, Agence QMI

Diane Dufresne (photo), chanteuse québécoise, 79 ans... Jean-Denis Quenneville, président du CA de l’ASPMQ (Association des spécialistes de pneu et mécanique du Québec), 40 ans... Julie Drolet, animatrice spécialisée en information, RDI, Radio-Canada... Martina Hingis, ex-championne de tennis, 43 ans... Marion Cotillard, actrice française, 48 ans... Monica Bellucci, actrice italienne et mannequin, 59 ans... Manuel Tadros, auteur-compositeur et acteur québécois, 67 ans... Simon Théberge, ex-conseiller municipal Ville de Lévis, 73 ans... Johnny Mathis, chanteur américain, 88 ans.

Disparus

Photo d'archives, AFP

Le 30 septembre 2022 : Franco Dragone (photo), 69 ans, metteur en scène d’origine italienne à jamais associé au Cirque du Soleil. Il a notamment travaillé avec Céline Dion à Las Vegas pour son spectacle A New Day, lancé en 2003, et pris part aux festivités entourant le 400e anniversaire de Québec, en 2008... 2021 : Andrée Boucher, 83 ans, actrice québécoise connue notamment pour son rôle d’Évelyne Lamontagne dans le téléroman Des dames de cœur... 2020 : Alexis Bélec, 48 ans, acteur et comédien québécois (District 31)... 2019 : René Mella, 93 ans, l’un des derniers membres des Compagnons de la chanson (1950-1981)... 2018 : Maurice Barrette, 62 ans, gardien de but des Remparts de Québec (1973-1976)... 2017 : Raymond Lebrun, 85 ans, journaliste sportif québécois à la télévision de Radio-Canada... 2016 : Lionel Duval, 83 ans, journaliste sportif de La Soirée du hockey à Radio-Canada... 2015 : Pierre de Bellefeuille, 92 ans, ex-député péquiste de Deux-Montagnes... 2014 : Martin Lewis Perl, 87 ans, physicien américain, co-lauréat du Nobel en 1995... 2012 : Barbara Ann Scott, 84 ans, patineuse artistique canadienne... 2011 : Pierrette Jobin Rondeau, 76 ans, fondatrice et présidente de la Maison du Gibier... 1997 : Louis Chassé, 72 ans, journaliste et commentateur sportif de Québec... 1990 : Alice Poznanska Parizeau, 60 ans, grand nom de la littérature québécoise... 1985 : Simone Signoret, 64 ans, actrice française... 1955 : James Dean, 24 ans, acteur, idole de jeunesse du monde entier.