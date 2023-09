Reconfiguration des espaces de travail: près d’un million de dollars de contrats pour l’achat de mobilier de bureau au gouvernement

Le gouvernement du Québec vient de conclure deux appels d’offres totalisant près d’un million de dollars pour acquérir du mobilier de bureau aux sièges sociaux de Loto-Québec et de Retraite Québec, alors que le travail en mode hybride est devenu la norme.

Jeudi dernier, Loto-Québec a octroyé un contrat de 585 192 $ à Artopex pour l’acquisition de mobilier pour son siège social à Montréal.

« Nous avons revu la configuration des espaces occupés à notre siège social et nous avons libéré 50 % de ceux-ci pour les rendre disponibles à la location. Ces espaces sont déjà occupés par de nouveaux locataires », a expliqué Renaud Dugas, porte-parole de Loto-Québec.

« Afin de réduire le nombre de pieds carrés et d’optimiser l’espace que nous occupons, la configuration des lieux de travail a dû être revue, d’où l’appel d’offres qui a été lancé », a-t-il ajouté.

Photo tirée du site SEAO

Même si la « grande majorité des effectifs » doivent être présents sur les lieux de travail pour la prestation de service, en ce qui concerne les employés de bureau, ils sont tenus d’être présents deux jours par semaine.

Selon l’appel d’offres, il s’agit de mobilier pour des postes de travail en îlot, avec des huches de rangement, ainsi que du mobilier pour des bureaux fermés.

Retraite Québec

Retraite Québec a aussi amorcé une rationalisation de ses espaces de travail en regroupant ses employés au siège social de Place de la Cité, à Québec. Un contrat a été alloué à l’entreprise Consulis environnement de bureau inc., située à Québec, pour la somme de 287 255,48 $.

Le contrat accordé à Consulis représente qu’une petite partie d’un vaste chantier de 5,4 millions de dollars. Le contrat prévoit le mobilier de salles de rencontre, de salles de formation et de salles à manger. La mise à niveau des locaux est beaucoup plus large et elle prévoit des travaux de peinture, d’éclairage, de remplacement de tuiles du plafond et de tapis qui devront être terminés en 2025.

Le projet d’optimisation des espaces à Retraite Québec a été initié en 2018.

« Le contexte de la pandémie a généré une opportunité d’implantation à long terme d’une prestation de travail en mode hybride. Le projet initial a donc été ajusté en y intégrant les modalités d’un milieu de travail en mode non assigné, selon une présence au travail en alternance », a affirmé Frédéric Lizotte, porte-parole de Retraite Québec.

Le gouvernement estime qu’il sera en mesure, à terme, de réaliser des économies avec les espaces qui seront ainsi libérés.