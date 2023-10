Canadien de Montréal: David Reinbacher poursuivra son développement dans la Ligue nationale suisse à Kloten

David Reinbacher a maintenant terminé son séjour au camp du Canadien. Après son deuxième match préparatoire contre les Maple Leafs, le cinquième choix au dernier repêchage a appris qu’il poursuivrait son développement dans la Ligue nationale suisse à Kloten.

Jeff Gorton, le vice-président des opérations hockey du CH, avait déjà parlé du plan avec son jeune défenseur lors du tournoi de golf de l’équipe le 11 septembre dernier. Gorton avait dit qu’il s’attendait à voir Reinbacher jouer une autre saison à Kloten.

Le CH n’a pas dérogé de son plan. Malgré un bon match contre les Maple Leafs, le jeune défenseur de 18 ans n’obtiendra pas une autre audition.

Sur le flanc droit à la ligne bleue, le Tricolore n’a pas une tonne de munitions. David Savard et Johnathan Kovacevic sont les deux premiers droitiers. Après eux, il y a Justin Barron, Gustav Lindström et Chris Wideman. Barron n’a pas un grand camp jusqu’à présent, Lindström n’a séduit personne à son unique rencontre et Wideman est blessé au dos.

Jordan Harris, un gaucher, peut également jouer du côté droit.

Farrell et Trudeau à Laval

Kent Hughes et Gorton ont retranché quatre autres joueurs après le revers de 3 à 1 contre les Leafs. Les attaquants Sean Farrell et Riley Kidney, le défenseur William Trudeau et le gardien Jakub Dobes se rapporteront au camp du Rocket de Laval.