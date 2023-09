Voici ce que ces douze acteurs québécois pensent du cinéaste Denys Arcand (à quelques jours de la sortie du film «Testament»)

Le décrivant tantôt comme « un visionnaire de la société québécoise », tantôt comme « un grand adolescent », les acteurs qui ont travaillé avec Denys Arcand au fil des années ne tarissent pas d’éloges à l’endroit du réalisateur du Déclin de l’empire américain et des Invasions barbares.

À l'occasion de la sortie du film Testament, Le Journal a recueilli les témoignages d’une douzaine d’entre eux.

Rémy Girard

Photo fournie par Jan Thijs 2022

« Ça fait sept films que je tourne avec Denys. Il me dit souvent : moi, je les écris, toi, tu les joues. Comme de fait, je suis à l’aise avec sa langue, ses dialogues et la façon qu’il a de décrire les choses. Je suis très fier d’avoir la chance de jouer dans ses films depuis 40 ans. Ensemble, on est quand même allés jusqu’aux plus hautes récompenses, comme Cannes et les Oscars... C’est tout un parcours qu’on a eu ensemble. C’est aussi Denys qui m’a fait découvrir le cinéma. Avant ma rencontre avec lui, je pensais que j’étais destiné à une carrière au théâtre. Finalement, je lui dois la carrière que j’ai eue au cinéma ».

Louise Portal

Photo tirée du site Éléphant: mémoire du cinéma québécois

« Denys, c’est quelqu’un de majeur dans notre cinématographie et c’est quelqu’un de majeur dans mon parcours d’actrice. C’est grâce au succès du Déclin de l’empire américain que j’ai eu la chance d’aller tourner en France à la fin des années 1980, dans le film Mes meilleurs copains, notamment. Au Québec, il y a eu le Frère André et il va avoir eu Denys Arcand. Parce que Denys a fait des miracles. C’est vraiment Le Déclin qui a permis au cinéma québécois de rayonner partout sur la planète. Et on est toujours sur cet élan. Il nous a ouvert des portes ».

Yves Jacques

Photo tirée du site Éléphant; mémoire du cinéma québécois

« J’ai fait six films avec Denys, dont son nouveau, Testament, dans lequel j'ai un petit rôle. Denys nous a connus, Rémy et moi, sur la scène du théâtre du Trident, à Québec, dans les années 1980. On jouait dans un sketch qu'il avait écrit. Après, il nous a pris dans presque tous ses films. Ç’a été une belle histoire d’amour de cinéma. C'est vraiment le premier qui m’a dirigé dans un vrai premier rôle au cinéma dans Le déclin de l’empire américain. Pour moi, c’est évident que c’est inoubliable, et il a été mon mentor de cinéma, je dois dire, pendant plusieurs années. Et c’est toujours un bonheur de retravailler avec lui. »

Pierre Curzi

Films Séville

« Denys, je trouve que c’est un fabuleux conteur et évidemment un réalisateur accompli. Une des choses dont on ne parle pas souvent et qui est discrète chez lui, c’est que c’est un travailleur. Je le vois à la qualité des scénarios qu’il écrit. Je sais que quand il affirme certaines choses dans ses scénarios, c’est parce que c’est documenté. Et souvent, c’est de la documentation qui va assez loin. Je me souviens de l’avoir entendu dire que pour La chute de l’empire américain, il était allé en prison parce qu’il voulait voir quel genre de personnes étaient en prison. Il vérifie avant d’écrire, ce qui donne des scénarios solides et des dialogues dont il ne veut pas qu’on sorte. Parce que les mots qu’il écrit sont pesés et précis. On ne peut pas changer une phrase de Denys. Ce métier-là, il le possède profondément. »

Dorothée Berryman

JdeM

« Certaines rencontres sont marquantes dans le parcours d’une vie et ma rencontre avec Denys Arcand est de celles-là. Bien entendu, l’énorme succès critique et populaire du film Le Déclin de l’empire américain peut propulser une carrière. Mais c’est plutôt sur le plan artistique et personnel que l’expérience fut déterminante. C’est le sentiment d’avoir été choisie, la confiance que m’a accordée Denys et la liberté qui en découle, le bonheur de le surprendre et la joie d’un plateau où règne l’harmonie : j’ai été sous la direction de Denys Arcand une artiste libre et heureuse ! »

Éric Bruneau

FILMS SÉVILLE

« Denys et moi, on s’est rencontrés la première fois au tennis, à la coupe Rogers! On s’était parlé un peu et environ un an plus tard, il m’avait envoyé le scénario du Règne de la beauté, que j'avais trouvé magnifique. Déjà, à l’audition, il m’avait fait comprendre que je n’étais pas obligé de tout jouer. J’étais un jeune acteur à l'époque et il m’avait permis de comprendre que la caméra raconte déjà quelque chose et que je n'étais pas obligé de tout jouer. Il y a une économie dans le jeu que j’ai apprise avec lui et que j’ai retenue pour la suite de ma carrière. Ç’a été quelque chose de révélateur pour moi. Denys, c’est aussi une des personnes les plus cultivées que j’ai eu la chance de côtoyer. Il a une immense culture et une immense intelligence. Il est très curieux et il se questionne encore beaucoup. Il a été très important dans ma carrière. »

Maripier Morin

Photo Courtoisie Films Seville

« C’est Denys Arcand qui m’a donné ma première chance comme actrice. Je n’avais jamais joué avant d’obtenir le rôle dans La chute de l’empire américain. Je vais toujours lui être reconnaissante de cette opportunité qu'il m'a offerte. Sur un plateau de tournage, Denys est comme un grand adolescent. Il a un cœur d’enfant et il aime profondément être sur un plateau avec son équipe. Ses plateaux sont agréables, conviviaux, ça se passe dans la bonne humeur. Ce n'est d'ailleurs pas rare que Denys retarde le tournage parce qu’il est en train de raconter une anecdote savoureuse. Il raconte des histoires comme personne. Je suis sortie de cette expérience-là nourrie, comblée, heureuse et avec une longue liste de films à regarder que Denys m’avait recommandés. »

Marcel Sabourin

Tiré du site Éléphant

« Denys Arcand a été mon étudiant à l’Université de Montréal. Il était là, présent, bizarre, assez attentif et il avait ses idées déjà, il n’avait pas grand-chose à apprendre de moi [rires]. J’ai été très honoré de l’avoir dans ma classe. Ensuite, il m’a pris dans son premier film parce que j’étais le seul acteur qu’il connaissait [rires]. Je suis honoré de le retrouver. »

Marc Labrèche

Photo d’archives, courtoisie

«Travailler avec Denys fut certainement un privilège, un honneur mais aussi, et vraiment, un profond plaisir. Il sortait du triomphe des Invasions Barbares. Je m’attendais à rencontrer quelqu’un qui - sans le vouloir ou même s’en rendre compte - se serait présenté légèrement au-dessus de ses affaires, imbu jusqu’à la moelle de ses exploits. J’ai plutôt découvert quelqu’un de confiant mais profondément à l’écoute, de brillant mais d’espiègle, rigoureux mais relax, volontaire sans devenir impatient ni lourdeau et, même s’il doutait au fond de lui, qui s’affichait chaque matin sur le plateau avec son imperturbable élégance, d’un drôle naturel et léger avec tout le monde.»

Guylaine Tremblay

TVA FIlms

« Avec Denys Arcand, tout devient une anecdote de tournage. Je n’avais jamais tourné avec lui, alors de voir ce jeune homme de 82 ans – car c’est un jeune homme, il est tellement vif, tellement allumé et tellement là –, je n’ai pas une anecdote en particulier, mais c’était un bonheur de tous les instants. J’étais honorée de faire cela. »

Caroline Néron

Alliance Atlantis Vivafilm

« C’est un réel bonheur et un privilège de travailler avec lui. Denys Arcand est un monument au Québec, je suis une fan finie de Denys que j’ai connu en jouant dans L’âge des ténèbres et à l’extérieur des plateaux, dans les festivals. C’est un historien et l’homme le plus cultivé que je connaisse. Sa culture est dans tout. Il connaît aussi beaucoup de potins, il est drôle, agréable et extrêmement humain. Même s’il est très près de ses acteurs, tu te mets toi-même de la pression simplement du fait de travailler avec lui. Cela a été un beau challenge, j’ai adoré mon rôle. »

Gaston Lepage

Courtoisie Radio-Canada

« Je pense que j’ai joué dans tous les films de Denys Arcand, sauf un, depuis Jésus de Montréal. J’ai été gardien dans L’âge des ténèbres, gardien dans Jésus de Montréal, gardien à l’hôpital... Mais là j’ai été promu peintre, dans Testament. Avec Denys, ce n’est vraiment pas de trouble. Tu peux faire des propositions. Il nous a donné en cadeau un sac à dos qui dit quelque chose comme « un bon réalisateur est celui qui sait choisir les meilleurs acteurs et qui essaie de ne pas les déranger ». Il choisit son monde en fonction de ce qu’il attend d’eux. J’ai été jumelé avec Louis-José Houde que je ne connaissais pas et on a beaucoup ri. »

- Avec la collaboration de Sarah-Émilie Nault