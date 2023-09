Trois ans de prison pour avoir volé son client avec un fusil lors d’une vente Kijiji

Un voleur qui a été épinglé grâce à un agent d’infiltration écope de trois ans de prison pour avoir dérobé à la pointe d’un fusil 1700 $ à un Montréalais lors d’une transaction Kijiji qui a mal viré.

« L’accusé a tenté de vendre le même drone à deux reprises en l’espace d’une semaine dans le cadre d’un stratagème bien réfléchi qui mettait en jeu l’usage d’une fausse arme à feu (jamais retrouvée) la première fois, et la possession d’une arme à feu la deuxième fois », a résumé la juge Mylène Grégoire en condamnant Brian Christopher Saint-Jean à 36 mois de pénitencier.

L’homme de 29 ans avait été reconnu coupable en mars 2022 de vol qualifié, d’avoir utilisé une fausse arme à feu et d’avoir eu en sa possession une arme à feu alors que cela lui était interdit.

En décembre 2018, un jeune homme qui souhaitait faire l’achat d’un drone d’une valeur de 2500 $ en a déniché un au rabais sur la plateforme Kijiji.

Après négociation, le vendeur qui se présentait comme « Bryan » lui a offert pour 1700 $. Les deux hommes ont convenu de se rencontrer en début de soirée dans le stationnement d’un dépanneur de Pointe-aux-Trembles, à Montréal.

Une fois sur place, Saint-Jean a suggéré au client de s’asseoir à l’arrière de sa Ford Fusion afin de conclure la transaction. Saint-Jean était accompagné d’un passager, dont l’identité est inconnue.

Après avoir inspecté l’appareil pendant plusieurs minutes, l’homme a remis à Saint-Jean 1700 $ comptant. L’accusé a alors pris l’argent et s’est emparé du drone pendant que le passager visait le cœur de la victime avec un pistolet, sans toutefois tirer.

Le client s’est sauvé et a rapidement alerté les policiers. Ces derniers ont retrouvé l’annonce sur Kijiji, toujours active, et ont donné rendez-vous à Saint-Jean afin de procéder à l’achat du même drone quelques jours plus tard.

À l’heure convenue, son véhicule a été intercepté par des membres du Groupe tactique d’intervention. Sain-Jean a alors été arrêté, le drone et un pistolet Beretta ont été retrouvés à l’intérieur de la voiture.

Opportuniste

Depuis les événements qui remontent à 2018, Brian Christopher Saint-Jean, qui avait des antécédents en matière de stupéfiants, n’a eu aucun autre démêlé avec la justice.

Celui qui était en liberté pendant la durée des procédures judiciaires est toutefois sans emploi et accumule les dettes, apprend-on dans un rapport présentenciel.

« Entouré de fréquentations négatives, il se complaît dans un mode de vie oisif, affichant néanmoins des traits de personnalité opportuniste et calculatrice », s’inquiète l’agente de probation dans son rapport.

Mentionnant « la planification et la préméditation » des délits, la juge Grégoire a balayé du revers de la main la demande de la défense de condamner Saint-Jean à une peine de deux ans moins un jour à purger chez lui.

« Il ne s’agit pas d’une simple mauvaise décision de la part de l’accusé, prise impulsivement et dans le cours de l’action, mais [cela] s’avère plutôt le résultat d’un plan minutieusement orchestré », a-t-elle spécifié.