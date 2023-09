Un autre joueur des Bears se plaint des entraîneurs

La saison 2023 des Bears de Chicago n’est vieille que de trois matchs, mais la chaîne semble déjà avoir débarqué.

Le club de l’Illinois a un dossier de 0-3 et n’est même pas passé proche de la victoire.

Vendredi, un autre joueur-vedette de l’organisation a critiqué le personnel d’entraîneurs. Quand on lui a demandé s’il trouvait qu’on le mettait dans une situation favorable à la réussite, le receveur de passes Chase Claypool a pris une longue pause avant de simplement répondre : « non ».

« Je ne dirais pas que ce n’est pas un endroit idéal pour moi, a ensuite nuancé celui dont les propos ont été rapportés par le réseau ESPN. Évidemment, il y a d’autres endroits [où] vous pouvez dire : "Oh, je veux faire partie de la meilleure attaque avec les plus grandes verges par la passe", mais cela n’arrive pas dans le football. Tu dois te contenter de ce que tu as. »

« Je ne vais pas leur dire quoi faire, a dit Claypool en parlant de ses entraîneurs. C’est à eux de décider, et je ferai simplement ce qu’ils me disent de faire. »

Obtenu des Steelers de Pittsburgh en retour d’un choix de deuxième ronde l’an dernier, le receveur canadien n’a attrapé que quatre passes pour 51 verges depuis le début de la présente campagne.

Claypool est le deuxième joueur-vedette des Bears à se plaindre du personnel d’entraîneurs cette saison.

Il y a une dizaine de jours, le quart-arrière Justin Fields a indiqué qu’il jouait de manière « robotique » et qu’il ne se « sentait pas lui-même ».

« Je crois que c’est peut-être le coaching, a affirmé Fields. Ils [les entraîneurs] font leur boulot quand ils me disent ce que je dois faire. Cependant, je ne peux pas penser à tout ça quand je joue. Je me prépare pendant la semaine et quand le match arrive, c’est le temps de jouer librement. Je dois moins penser et plus jouer. »

Les Bears tenteront de connaître le bonheur de la victoire pour la première fois de la saison ce dimanche, alors qu’ils recevront la visite des Broncos de Denver au Soldier Field. Le club du Colorado a également un dossier de 0-3 et vient d’être humilié 70 à 20 par les Dolphins de Miami.