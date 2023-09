Traversiers de Tadoussac: un contrat mettant de la pression sur les finances de Davie

Dans son rapport sur la construction des deux traversiers de Tadoussac, le consultant Fischer Maritime a évoqué que la construction de l’Astérix pouvait mettre à mal les finances de Davie.

• À lire aussi: Traversiers de Tadoussac: la STQ était prête à mettre un terme au contrat

• À lire aussi: Le GNL n’était pas approprié pour les traversiers de Tadoussac

Alors que la construction de ses deux plus récents traversiers ne respectait ni les budgets, ni les échéanciers, la STQ avait mandaté Fisher Maritime pour faire la lumière (vois autre texte).

Davie a obtenu en 2015 le projet Resolve; soit la conversion pour la marine canadienne d’un porte-conteneur en navire ravitailleur qui sera appelé l’Astérix.

Fisher estimait que le projet Resolve connaîtrait probablement les mêmes problèmes de dépassements de coûts en raison des «problèmes sous-jacents» du chantier, qui n’obtient pas de contrats sur une base régulière.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

«Le projet Resolve impose un fardeau important aux flux de trésorerie (...) toute croissance du contrat mettra à rude épreuve les réserves de trésorerie ou les lignes de crédit de Davie et d’Inocea», relève le consultant dans son rapport de janvier 2017.

À cela s’ajoute le fait que le fédéral ne fera aucun paiement avant que l’Astérix n’entre en service. Le contrat prévoit ensuite le versement de 70 millions de $ par année pendant cinq ans.

L’Astérix est arrivé chez Davie en octobre 2015. Il a été livré en décembre 2017, «respectant budget et échéancier» rapportaient les médias à l’époque.

En juillet 2018, le gouvernement du Québec est devenu propriétaire à 30% du navire en injectant 188 millions de $. Un consortium bancaire avait ajouté 300 millions de $ au montage financier.

Contrats inachevés

Le consultant Fischer écrit de 1976 à 2016, Davie n’est pas autonome sans contrat du fédéral. Pour moderniser ses chantiers navals, le fédéral a lancé la Stratégie maritime en 2011, mais la Davie en a été écartée «pour son incapacité à obtenir suffisamment de contrats sur une base régulière.»

Fisher fait aussi remarquer que de 2007 à 2016, Davie a eu des contrats pour sept navires, mais qu’un seul a été complété (n°717). Un (718) a été retiré du chantier en cours de construction et un autre (719) a été abandonné en début de construction. Deux autres contrats ont ensuite été annulés.

Les projets 717 et 718 ont engendré des dépassements de coûts de 40 et 60 millions de $. Le 718 a quitté le chantier sur une barge, probablement pour être complété en Europe.

Fisher souligne que le client des bateaux 717, 718 et 719, Cecon, a eu des difficultés financières, mais qu’elles sont survenues après la date de livraison initiale établie en avril 2009 pour les trois projets.

Le 717 n’a été terminé qu’en août 2014. Il est important de rappeler ici que le propriétaire actuel, Inocea, n’a fait l’acquisition de la Davie qu’en 2012.

Le consultant note aussi qu’en 2016, la Davie se targuait dans une vidéo sur internet d’avoir complété les projets 717, 718 et 719.

Réactions

«Est-ce que les raisons (pour les retards et les coûts) qui avaient été données à l’époque sur les exigences de la STQ étaient les vraies raisons ou si ce n’était pas plutôt à cause des difficultés financières du chantier? Est-ce que ça a servi à l’entreprise à survivre le temps de finir l’Astérix? C’est troublant», a réagi le député du PQ Joël Arseneau à la lecture de la portion de rapport déclassée.

Le député a aussi écorché le gouvernement conservateur de l’époque qui a écarté la Davie de la Stratégie maritime.

Photo d'archives

«On peut blâmer le fédéral d’avoir soutenu d’autres chantiers. On a attendu 10 ans avant de soutenir Davie. J’ai une sympathie pour les travailleurs de la Davie et leurs fournisseurs. Le fédéral les avait abandonnés, Québec les a soutenus, mais le moyen utilisé est peut-être questionnable», conclut-il.

Michel Poulin, directeur affaires externes et participation industrielle chez Davie réfute que la STQ aurait pu payer pour le financement de la construction de l’Astérix.

«Au contraire, comme il est normal dans le domaine manufacturier, plus le volume de travail est grand, plus nous sommes en mesure d’offrir des économies d’échelle à nos clients et c’était notamment le cas pour le NSC Astérix et pour les traversiers de la STQ.»