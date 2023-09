Une 250e victoire pour le Rouge et Or

Le Rouge et Or de l’Université Laval a signé la 250e victoire de l’histoire de son programme en battant les Redbirds de McGill 46 à 14, samedi après-midi, au Stade Percival-Molson.

Il s’agissait également d’un 37e gain consécutif de la troupe de l’entraîneur-chef Glen Constantin sur le terrain de l’université anglophone. Le dernier revers de Laval à cet endroit remonte au 16 septembre 2006.

Dans l’affrontement du jour, le quart-arrière du Rouge et Or Arnaud Desjardins a lancé trois passes de touchés et a inscrit un majeur avec ses jambes. Le joueur de troisième année a réussi 21 de ses 25 passes pour 263 verges. Il a également amassé 55 verges au sol.

Ces relais pour des majeurs ont été attrapés par Édouard Arsenault, Isaac Gaillardetz et Frédérik Antoine.

Il faut aussi souligner l’incroyable retour de botté de 100 verges pour un touché de Guillaume Cauchon au quatrième quart.

RETOUR DE DÉGAGEMENT DE 100 VERGES POUR GUILLAUME CAUCHON!



100. VERGES. GUILLAUME. CAUCHON.



𝐋𝐀𝐕 43 - 𝐌𝐂𝐆 7 (4e quart / 11:37) #GoLaval pic.twitter.com/1WJOcLfijo — Rouge et Or (@rougeetor) September 30, 2023

Les deux réussites des Redbirds ont été l’œuvre du quart-arrière Éloa Latendresse-Régimbald sur des faufilades du quart. Par les airs, ce dernier a complété 15 des 32 passes qu’il a tentées pour 196 verges, en plus d’être victime de deux larcins.

Le Rouge et Or renouera avec l’action le dimanche 8 octobre, alors que les Stingers de Concordia seront de passage au Stade TELUS-UL. Ce duel sera d’ailleurs présenté sur les ondes de TVA Sports.

De leur côté, les Redbirds recevront la visite des Carabins de l’Université de Montréal vendredi prochain. Il ne s’agira pas d’une tâche facile, puisque les Bleus n’ont toujours pas subi la défaite en cinq duels jusqu’à présent en 2023.