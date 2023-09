Voici 5 films inspirants sur notre sport national

Le sport soulève les passions. Il fait vivre des émotions fortes. Il transporte les athlètes, mais aussi les spectateurs. Le hockey peut générer tout ça. Dans la vraie vie comme du côté de la fiction. Plusieurs productions dignes d’intérêt s’articulent donc autour de lui.

Histoires d’hiver

Le temps de ce film québécois, on recule près de 50 ans, pour atterrir en 1967. On y suit le jeune Martin Roy et tous ceux qui l’entourent, en pleine rue et à l’école. Le garçon est un passionné de hockey qui accueille à bras ouverts l’hiver. Une seule chose pourrait l’éloigner de son idole, Henri Richard : l’amour. Pour Martin, la présence de la belle Véronique sera un grand déclencheur de nouvelles émotions.

Premier trio

La joueuse étoile de cette série québécoise est Chloé Béliveau, une adolescente déterminée à tracer sa voie sur la patinoire, même lorsque son équipe bantam AAA est composée uniquement... de garçons. Pour elle, pas question d’appuyer sur la pédale de frein; au contraire, elle est convaincue d’avoir sa place dans la formation partante. Évidemment, la période de l’adolescence réserve bien des chamboulements, mais il est bon de voir une attaquante comme Chloé y mettre toute la gomme. Sur la glace comme à l’extérieur de la patinoire.

Les Pee-Wee : l’hiver qui a changé ma vie et Junior Majeur

Pas toujours facile d’être un joueur très talentueux et productif. Il y a des coéquipiers qui vous accueillent avec joie, bien sûr, parce que vous serez un atout très important, mais il y a aussi ceux qui ne veulent pas perdre leurs acquis. Dans le rôle de Janeau, Antoine Olivier Pilon sera confronté à cette situation. Et des relations tendues, il en vivra également quand il gravira les échelons. Deux longs métrages qui démontrent que tout n’est pas rose lorsque le monde professionnel nous fait de l’œil.

Jeu de puissance

The Mighty Ducks

Film familial incontournable du début des années 1990, ce long métrage a un humour bon enfant réjouissant et une histoire parfaite pour se ranger du côté d’enfants qui ne sont pas des prodiges en plus d’être dirigés par un homme qui travaillerait volontiers ailleurs. Le hic pour ce nouvel entraîneur, c’est que ses joueurs n’ont pas simplement un niveau de jeu moyen... Ils sont carrément mauvais ! C’est l’importance du défi, la transformation de l’équipe ainsi que la passion sur le banc et sur la surface de jeu qui séduisent.

Miracle

Y a-t-il une plus grande scène sportive que celle des Jeux olympiques ? Et quoi de mieux que d’y réaliser une immense surprise qui restera à jamais gravée dans les archives du merveilleux monde du sport, à domicile de surcroît ? Ce miracle sur glace, comme l’ont qualifié certains, s’est produit en 1980 à Lake Placid. Il est l’œuvre de hockeyeurs amateurs américains résilients et de leur entraîneur vif d’esprit. Largement négligés, les universitaires des États-Unis se sont imposés devant les puissants Soviétiques et ont poursuivi leur formidable épopée pour décrocher la médaille d’or au hockey sur glace. Un récit inspirant.