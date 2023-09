Voici les bonnes émissions jeunesse de l’automne

Septembre, c’est la rentrée, mais c’est aussi le retour à la routine. Une routine réconfortante. Et la télé s’y inscrit souvent. Au petit matin ou au retour de l’école. Magazines, émissions éducatives pour les tout-petits ou séries réalistes pour les préados, l’offre de franchises d’ici est diversifiée et divertissante.

Les magazines

CURIUM

Samedi 10 h 30 sur ICI Télé et 18 h sur ICI Explora

Dans la lignée des Débrouillards, Félix-Antoine Tremblay met son corps à la disposition de la science pour tester des concepts expliquant le monde qui nous entoure. Ce qui se passe sous la terre ou sous l’eau, ou à l’intérieur de notre corps quand on vit des sensations fortes, en sont quelques exemples. On observe des phénomènes naturels, on nous explique qu’il est possible de transformer l’eau salée en eau potable, de rendre les arbres résistants au feu et que les plantes ont des pouvoirs. Pleins de bons sujets pour piquer la curiosité des 9 ans et plus... et de leurs parents.

Photo fournie par Radio-Canada

BIZZAROSCOPE

Vendredi 18h à Unis TV

Ce magazine qui vient de se terminer après 6 saisons est une merveilleuse façon de faire découvrir le pays aux jeunes de 9 à 13 ans. Mathieu Pichette (qui a remporté le Gémeaux de l’animation jeunesse) participe à des activités inusitées et souvent périlleuses en plus de nous faire connaître toutes sortes de métiers. À chaque émission, il s’entretient aussi avec une personnalité et prend part à des sketches humoristiques.

Photo fournie par Unis TV

LES JOYEUX PATENTEUX

Dimanche 8 h 45 sur ICI Télé

Pour une 2e saison, Jean-Sébastien Busque et Frédéric Choinière incarnent deux patenteux qui mettent tout en œuvre pour réaliser des projets d’envergure : une boîte à savon, un simulateur de gravité ou une piscine conteneur. Le tout, à partir de matériel que l’on retrouve chez soi. Des projets que les 9 à 13 ans peuvent donc reproduire à la maison. Créativité, science, débrouillardise et humour sont au rendez-vous. Tournée en Estrie, la série s’est distinguée dans plusieurs festivals internationaux.

Photo fournie par ICI Télé

Les tout-petits

PASSE-PARTOUT

Lundi au jeudi 18 h à Télé-Québec

Qui ne connaît pas Passe-Partout, Passe-Carreau et Passe-Montagne? Et Cannelle et Pruneau? Ils ont traversé le temps. Quarante ans plus tard, ils marquent une nouvelle génération. Avec des mises en situation, des comptines, des chansons. Une émission éducative pour les tout-petits pour bâtir la confiance, le respect, les habiletés sociales, pour faciliter le langage, pour savoir identifier les émotions. Et pour s’amuser aussi. Une occasion de rechantonner J’ai deux yeux tant mieux , Les poissons gigotent ou Brosse, brosse, brosse, j’me brosse les dents .

Photo fournie par Karine Dufour

L’ÎLE KILUCRU

Lundi au vendredi 17 h à Télé-Québec

Lundi au vendredi 8 h dès le 16 octobre sur ICI Télé

Cette série qui s’adresse aux tout-petits (4 à 7 ans) nous transporte sur une île colorée où vivent les membres de la famille Belhumeur-Lamour. Ils y côtoient des créatures légendaires et gentilles, dont la Fée Sylvestre ou Monsieur Yéti. Un nouveau venu qui ne manque pas d’énergie, Valy le vampire, fait son apparition.

Photo fournie par ICI Télé

7 ans et +

DÉFENSE D’ENTRER

Samedi 9 h 30 sur ICI Télé

Les fans de Lolo pourront le retrouver pour une 3e et dernière saison. C’est la fin de l’année scolaire et il se fait une joie d’aller au camp où seront tous ses amis. Des vacances sans les parents ! Ça, c’était avant de savoir que sa demi-sœur y sera... comme monitrice. Le camp, c’est aussi l’occasion d’un premier amour. Une charmante série pour les 7 à 12 ans adaptée des livres du même nom.

Photo fournie par evamaudetc

DRAZILLION

Lundi au jeudi 17 h 30 à Télé-Québec

Oli, Emma, Fabio et Rachel ne semblent rien avoir en commun sauf une quête qui débute au Musée du squelette. C’est là qu’ils tombent sur le fantôme d’un capitaine qui leur demande de retrouver le Drazilion, créature mère du monde fantastique de Virmark. Cette quête les mène de l’autre côté d’un portail où ils devront apprendre à travailler ensemble pour résoudre les énigmes et franchir les épreuves. Ils seront aussi confrontés à une bande de Vikings un peu sots. Une aventure plus grande que nature où les forces de chacun seront mises à contribution. Et un retour au jeu pour Normand Brathwaite.

Photo fournie par Bernaud Brault

Les préados

PREMIER TRIO

Vendredi 17 h sur ICI Télé

Chloé joue au hockey. Son talent et sa persévérance lui valent d’être invitée au camp de sélection d’une équipe bantam AAA. Une fille... dans une équipe de gars. Une présence qui ne fera pas l’unanimité, qui ouvre la porte à des tensions, des jalousies, des trahisons, des doutes, mais aussi à des amitiés. Performer, c’est également faire des sacrifices, prendre sa place. C’est aussi trouver un équilibre avec ce qui se passe à l’école, les amitiés, les amours, les désillusions, les espoirs. Bien que la série, adaptée des livres du même titre, s’adresse aux plus de 9 ans, toute la famille risque d’y trouver son compte.

Photo fournie par ICI tou.tv

COMME DES TÊTES PAS DE POULE

Lundi au jeudi 18 h 30

Mardi au vendredi 16 h

On retrouve le quotidien animé de la famille Babin-Bibeau. Ils sont cinq, habitent en banlieue. On les suit à l’école comme à la maison. Il y a Victoria, l’aînée, plutôt drama queen, Félix, plus réservé, Flavie, la plus jeune et la plus maladroite qui se retrouve souvent dans le pétrin pour bien faire. Et papa-maman, des parents modernes, présents, à l’écoute. Et une ribambelle d’amis plutôt colorés dont les mésaventures rejaillissent jusque dans leur salon. Une série qui divertit les 9 à 12 ans. Et leurs parents qui vont sourire en reconnaissant quelques enjeux dont ils sont eux-mêmes témoins.



LES CAVALIERS

Vendredi 18 h sur Yoopa

La chaîne Yoopa a élargi son public et ne s’adresse plus seulement qu’aux tout-petits. La programmation de YOO+ vise à rejoindre les vieux qui pourront entrer dans l’univers de Charlie, une jeune cavalière de 14 ans qui, à la suite d’un accident de cheval, tente de retrouver confiance à l’approche d’un important championnat. C’est aussi une histoire d’amitié et de rivalité qu’elle partage avec les autres cavaliers du club.