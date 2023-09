Voyager autrement: randonnée dans une région fabuleuse de la Turquie

Göreme, TURQUIE | Présentement en Turquie où j’accompagne un formidable groupe de voyageuses dans un itinéraire à la rencontre du centre et de l’ouest du pays, nous venons tout juste d’explorer la Cappadoce, région exceptionnelle où le vent et l’eau ont sculpté durant des millions d’années un paysage époustouflant en façonnant la fragile roche volcanique.

Certes, il y a la célèbre envolée de montgolfières au lever du jour, absolument incontournable tant du haut des airs que depuis le sol, pour contempler cette fascinante région, mais, au-delà, elle mérite franchement qu’on s’y attarde et d’être davantage approfondie notamment par le biais de courtes randonnées.

Nous avons donc foulé avec enchantement la Vallée Rouge et Rose qui offre un spectacle flamboyant.

Photo Marie-Pier Collard

On peut enfin y profiter du calme et d’un peu de tranquillité dans un décor absolument féerique, la plupart des visiteurs se rabattant plutôt à la Vallée de Pasabag ou au Musée de plein air de Göreme, tous deux emménagés et plus aisément accessibles. Cette courte randonnée d’environ trois heures à travers les sentiers permet une réelle plongée au cœur de la vallée volcanique, d’en saisir l’ampleur et la beauté et d’aller à la rencontre de ses habitations troglodytiques, vieilles grottes et églises rupestres sculptées à même les rochers. C’est ainsi que l’on déambule à travers ce paysage insolite, croisant inopinément une église cruciforme creusée dans le tuf volcanique, franchement étonnante avec ses imposantes colonnes avant de poursuivre la randonnée.

Notre petit groupe ne croisera qu’un duo mené d’un guide, explorant la vallée depuis leurs vélos de montagne. Franchement une belle idée pour les amateurs, le cadre se prêtant tout à fait au moulinage !

On croisera quelques pigeonniers et embrassera du regard l’horizon de ce décor gaudiesque avant de tomber, surgi de nulle part et surplombant la vallée, sur le café d’Emin.

Paysage impressionnant

Un arrêt s’impose pour étancher notre soif d’un jus frais d’orange ou de grenade avant de grimper un bancal escalier pour découvrir Haçli Kilise.

L’Église à la Croix qui se trouve au cœur de la grotte est franchement impressionnante avec ses fresques du Xe siècle et son superbe plafond orné d’une grande croix encadrée de deux croix de Malte. Tout juste avant de terminer notre boucle, nous pourrons admirer depuis un plateau la citadelle de Uchisar qui se déploie au loin telle une tour de Babel.

Photo Marie-Eve Blanchard

Le somptueux paysage irisé de cheminées de fées aux tons variés de vert, d’ocre et de rose a franchement un charme d’un autre monde qui laisse assurément un souvenir impérissable.

Quelques repères à garder à l’esprit

Où se poser

Göreme, village très touristique, mais très central depuis lequel graviter, la ville d’Avanos ou les villages de Cavusin ou Mustafapasa, plus excentrés et calmes.

Randonnée

Le parcours n’est pas difficile, mais nécessite de bonnes chaussures. Il est possible de combiner ce circuit avec plusieurs autres depuis Göreme.

Vélo de montagne

Mountain Biking in Cappadocia propose différentes excursions guidées en vélo de montagne dans les vallées du parc national de Göreme et au lever de soleil pour assister à l’envolée de montgolfières. Location de vélos sur place.

Itinéraires

Plusieurs agences offrent différents itinéraires à travers la Turquie. L’agence « Les voyageuses du Québec » propose quant à elle des circuits s’adressant exclusivement aux femmes de tous âges pour former un petit groupe d’un maximum de 14 participantes. Prochains départs en Turquie, juin et septembre 2024.