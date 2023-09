6 chicanes de voisins qui vous feront apprécier les vôtres cet automne

Arbres, bruit, insultes... La «cour des petites créances» en voit de toutes les couleurs en matière de voisinage. En voici quelques exemples.

1. Un résident d’un quartier boisé s’est fait poursuivre par ses voisins car ces derniers trouvaient qu’il y avait trop d’arbres sur son terrain.

Jeffrey Angelo Zecchel et Mei-Chih Maggie Chien, de Saint-Lazare en Montérégie, affirmaient que leur voisin Philip Joseph Stock avait planté trop de petits arbres près de la limite de leur cour. Si certains avaient été plantés avant l’achat de sa maison il y a de ça près de 15 ans, d’autres étaient tout simplement de nouvelles pousses provenant d’arbres matures, a tranché la juge Florence Lucas. Le couple poursuivait également leur voisin puisqu’il refusait de couper un arbre considéré comme dangereux.

M. Stock a coupé l’arbre litigieux avant l’audience, espérant éviter un procès... qui a eu lieu quand même, car ses voisins n’ont pas voulu retirer leur plainte. Il a également fait remarquer au tribunal que le terrain de ses voisins est le seul qui n’a pas de gazon et très peu d’arbres.

photo déposée en cour

«Puisque les demandeurs ont choisi de vivre dans un environnement boisé, ils doivent accepter les inconvénients normaux qui en découlent», a noté la juge Florence Lucas, les condamnant ainsi à rembourser 3600$ à leur voisin en compensation.

2. Le propriétaire d’un érable dont la branche a endommagé le cerisier du voisin après une tempête a été condamné à payer plus de 1000$ à son voisin en raison de sa négligence.

À l’été 2017, l’orage majeur qui s’est abattu à Lachine, où habitent Philippe Widawski et Daniel Greham, a fait les manchettes. Une branche de l’érable norvégien de M. Greham a alors été endommagée considérablement.«Après cette tempête, chaque fois que le temps était venteux, les deux morceaux de l'arbre se frottaient l'un contre l'autre et se fissuraient. M. Widawski craignait [...] qu’un accident ne se produise», a indiqué la juge Mélanie Dugré au palais de justice de Montréal.

Pendant un an, M. Widawski a demandé à son voisin que des travaux soient effectués afin de couper la branche cassée. La météo s’en est toutefois chargée avant M. Greham. En août 2018, une autre tempête s’est abattue sur le quartier, cette fois-ci brisant complètement la branche de l’érable. Cette dernière s’est alors écrasée sur le cerisier de M. Widawski.

photo déposée en cour

Encore une fois, M. Greham n’a pas donné de signe de vie lorsqu’on lui a demandé d’appeler des arboristes afin d’élaguer l’arbre problématique. Son voisin s’en est donc chargé lui-même et a déboursé plus de 500$ afin de réparer les arbres brisés.

3. Un homme de Gatineau qui souhaitait à tout prix voir dans la cour de son voisin, mais dont la vue était obstruée par une haie de cèdres, a pris les grands moyens en demandant à son fils de charcuter 45 de ces conifères avant le lever du soleil.

Dès son arrivée en 2017, Francis Beaulne a reçu la visite de son voisin Daniel Gendron, qui souhaitait avoir la permission d’entrer sur son terrain afin de tailler sa haie de cèdre. M. Gendron affirmait notamment que des cèdres à une telle hauteur – environ 10 pieds – l’empêchaient de voir dans le jardin de son voisin, ce à quoi il voulait remédier. M. Beaulne, qui est l’unique propriétaire de la haie, a toutefois refusé à plusieurs reprises cette coupe. En novembre 2019, M. Beaulne a été réveillé par le fils de Daniel Gendron, Éric, qui coupait la haie avec un sécateur. En tout, 45 cèdres ont été charcutés de deux pieds.

Photo fournie par Francis Beaulne

Au procès, M. Gendron et sa femme ont nié «qu’ils aient demandé à leur fils de procéder à cette coupe, arguant que ce dernier aurait agi ainsi de son propre gré, potentiellement sous l’effet de l’alcool et/ou de la drogue», peut-on lire dans le jugement rendu en juin dernier. Son fils a reconnu qu’il avait eu quelques enjeux de santé mentale par le passé, mais que la situation était revenue sous contrôle en 2019. Il a même précisé que son père lui avait dit: «Gars, va trimer.»

Daniel et Éric Gendron ont donc été condamnés à verser à M. Beaulne plus de 11 000$.

Trois chicanes qui vous feront apprécier vos voisins respectueux et silencieux

1. Si chaque petit grincement vous fait sursauter la nuit, peut-être que la vie en copropriété n’est pas pour vous. C'est ce qu'une femme de Québec a appris à ses dépens en étant condamnée à verser 5000$ à ses voisins d’en haut.

Le soir même du déménagement de Catherine Landry en 2016, sa voisine Isabel Tremblay l’a avisée de problèmes d’insonorisation dans l’immeuble et des efforts qu’elle devrait déployer pour assurer la quiétude dans leur duplex. S’en est suivie une longue liste de récriminations: Mme Landry a fait du vacarme en déménageant, elle a marché sur les talons en sautillant, elle ne pourra fermer les portes de garde-robe ou actionner la chasse d’eau à n’importe quelle heure...

Durant les trois années où Mme Landry a habité dans ce logement avec son enfant, sa voisine a fait de nombreuses interventions pour dénoncer le bruit occasionné, notamment en frappant dans le plafond ou en augmentant le son de la musique. Or, selon un rapport d’experts, l’insonorisation de ce duplex est typique de ce que l’on retrouve dans les copropriétés du même type construites au début des années 2000.

Les récriminations de Mme Tremblay ont finalement été la source du déménagement de Mme Landry en 2019 et de la vente du condo par son frère, un an plus tard.

2. Poursuivi par son voisin pour une question d’arpentage, un couple de Drummondville a eu gain de cause car l’homme en question lui avait proféré des insultes racistes lors d’une prise de bec.

Claude Bougie avait décidé de traîner ses voisins Hélène Ducharme et Mehrez Hamida devant les Petites créances, car il estimait que le couple avait enlevé et déplacé des repères d’arpentage entre leurs propriétés. Le couple a toutefois décidé de poursuivre à son tour son voisin, car il aurait tenu des propos racistes envers M. Hamida.

En 2020, après une visite d’un arpenteur, M. Bougie s’était présenté sur le terrain de son voisin, l’accusant d’avoir bougé un repère de bornage. Il a ensuite ajouté que s’il n’était pas heureux, M. Hamida «pouvait retourner dans son pays», peut-on lire dans le jugement rendu en juillet dernier. «Tenir des propos racistes ou discriminatoires porte atteinte à la dignité de la personne et, par conséquent, peut également entraîner la responsabilité civile de la personne qui s’y prête», a précisé le juge Martin Tétreault, indiquant que ces paroles n’ont «pas leur place dans notre société».

M. Bougie a donc été condamné à verser 1500 $ à ses voisins pour les dommages subis.

3. Un couple condamné à verser 12 500$ comprend désormais qu’il aurait été important de penser au sommeil des voisins avant de transformer son garage en espace de partys nocturnes.

Depuis que Manon Richard a emménagé en 2012 dans sa maison de Sainte-Mélanie, dans Lanaudière, elle doit subir les concerts impromptus donnés dans le garage de ses voisins Stéphane Meunier et Stéphanie Pelletier.

Afin de bien recevoir ses amis, M. Meunier a aménagé son espace en y incluant des instruments de musique, un bar et une machine à karaoké. Il lui a même donné un nom et un compte sur les réseaux sociaux: «Cabane chez Meu Meu».

Photo déposée en cour

Si les fêtes cessaient vers 23h au départ, celles-ci se sont ensuite poursuivies jusqu’aux petites heures du matin, à raison d’une à deux fois par mois. Au fil des années, Mme Richard a déposé plusieurs plaintes à la police. Ses voisins ont reçu des constats d’infraction allant jusqu’à 600$. M. Meunier et Mme Pelletier ont dépensé d’importantes sommes pour insonoriser le garage, ce qui constitue, selon le tribunal, «à la fois une admission qu’ils font trop de bruit et aussi une volonté pour tenter de l’atténuer». Mais cela n’efface pas tout le vacarme que Mme Richard a dû endurer, a expliqué le juge Richard Landry en condamnant ses voisins.