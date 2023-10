Bien manger en solo

Le Québec est la province qui affiche la proportion la plus élevée de personnes vivant seules. Près de 20 % des Québécois vivent en solo. La motivation pour bien manger n’est pas toujours au rendez-vous, sans compter que les dépenses alimentaires, par personne, sont plus élevées. Mes conseils pour bien manger !

Mes astuces pour réduire la facture d’épicerie

Photo Adobe Stock

1. Optez pour les marques maison qui offrent des produits similaires aux marques nationales, à moindre coût ;

2. Comparez le prix des aliments aux 100 g ou aux 100 mL ;

3. Consultez les circulaires et les applications (ex. : FoodHero) pour repérer les aliments en rabais et les inclure à votre menu de la semaine ;

4. Privilégiez les aliments peu ou pas transformés. Moins les aliments sont transformés, moins ils sont dispendieux, puisque leur prix n’inclut pas la main-d’œuvre ;

5. Pour les aliments que vous consommez en grande quantité, non périssables ou congelables, choisissez les grands formats plutôt que les formats individuels ;

6. Achetez les aliments ayant une longue conservation en vrac. Par exemple, les noix sont souvent moins coûteuses en vrac qu’en version préemballée ;

7. N’hésitez pas à acheter des légumes et des fruits surgelés. Ils sont économiques, conservent de bonnes valeurs nutritives et permettent d’avoir des produits hors-saison ;

8. Adoptez les protéines végétales, plus économiques que les protéines animales ;

9. Optez pour le poisson en conserve. Il s’agit d’une bonne alternative au poisson frais qui peut parfois être très onéreux ;

10. Procurez-vous une carte de membre. Plusieurs épiceries proposent des cartes de membre qui permettent d’accumuler des points et d’obtenir des rabais ;

11. N’hésitez pas à acheter des produits dont la date d’expiration approche si vous savez que vous pourrez les consommer rapidement ou les congeler. Leur prix réduit permet d’économiser à condition qu’ils ne soient pas jetés.

Mes trucs pour être motivé à bien manger en toute simplicité

Photo Adobe Stock

1. Sélectionnez des recettes simples avec peu d’ingrédients et une préparation simple et courte. Pensez aux repas tout-en-un (moins de vaisselle à laver) ou ceux qui ne requièrent aucune cuisson ;

2. Préparez les aliments à l’avance. Lavez et découpez des légumes, faites cuire du riz, râpez du fromage, etc. Ainsi, vous n’avez plus qu’à les cuisiner ou à les assembler pour composer un repas complet en un rien de temps ;

3. Cuisinez les repas de la semaine à l’avance. La tendance du « meal prep » est très populaire et permet de gagner un temps fou en cuisine. Le meal prep consiste à dédier une journée ou un moment précis à la préparation de vos repas de la semaine. Ainsi, vous n’avez plus qu’à les faire réchauffer ou à les déguster directement les autres jours ;

4. Cuisinez en plus grande quantité. Cuisiner en grande quantité permet d’avoir des restes qui peuvent être congelés ou utilisés pour de prochains repas. Donc, en cuisinant une seule fois, vous obtenez plusieurs repas sans augmenter le temps passé en cuisine ;

5. Utilisez vos appareils électriques. Les appareils électriques (ex. : mijoteuse, robot culinaire, bouilloire) permettent d’économiser de précieuses minutes en réduisant le temps de cuisson ou de préparation des repas ;

6. Ayez toujours des aliments de base à disposition dans votre garde-manger. Des aliments de base, comme des légumineuses en conserves, du couscous, des tomates en conserves et du poisson en conserves, sont rapides à préparer et permettent de cuisiner des repas sains et complets rapidement ;

7. Utilisez votre congélateur. Utilisez le congélateur pour entreposer vos recettes préparées à l’avance, ainsi que du poisson, des fruits de mer et des légumes surgelés. Ces aliments sont rapides à préparer et peuvent dépanner pour les soirs de la semaine où vous manquez de temps ;

8. Maximisez votre temps en effectuant différentes tâches simultanément. Par exemple, vous pouvez faire cuire vos légumes en les ajoutant à l’eau de cuisson des pâtes quelques minutes avant la fin ou préparer les accompagnements pendant que le plat principal est en train de cuire ;

9. Achetez des livres de cuisine dont les recettes sont conçues pour une seule personne

10. Dressez une jolie table, mettez des chandelles et une musique que vous appréciez pour faire du repas un moment agréable ;

11. Inscrivez-vous à des cours de cuisine, une belle façon de développer des techniques culinaires tout en socialisant.

Photo Adobe Stock

Réduire le gaspillage alimentaire fait partie des stratégies pour économiser. Lorsque l’on vit seul, les pertes alimentaires sont souvent plus nombreuses. Le tout se reflète assurément dans le budget. Voici 5 stratégies antigaspi !

1. Planifiez votre menu de la semaine et dressez une liste d’épicerie afin d’acheter que les aliments nécessaires ;

2. Faites l’inventaire du réfrigérateur, du congélateur et du garde-manger avant d’aller à l’épicerie pour éviter les achats en double et utiliser les aliments que vous avez déjà ;

3. Entreposez adéquatement les aliments dans le réfrigérateur, le congélateur et le garde-manger afin d’optimiser leur durée de conservation ;

4. Congelez les restes, faites des conserves avec les surplus, etc.

5. Demandez aux employés à la boucherie ou à la poissonnerie de l’épicerie de préparer la quantité de viande ou de poisson dont vous avez besoin ;

►Pour d’autres conseils en nutrition, visitez mon blogue : www.isabellehuot.com