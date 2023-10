Connor Bedard : «Il a beaucoup de pression» - Sidney Crosby

Sidney Crosby sait que ce n’est pas toujours facile de jouer avec des énormes attentes, et il a décidé de donner quelques conseils au prodige Connor Bedard.

Tous les projecteurs sont actuellement braqués sur l’attaquant des Blackhawks de Chicago, et cela restera ainsi pour le restant de sa carrière. À ce propos, Crosby a souligné l’importance pour Bedard de profiter de cette première année dans le circuit Bettman.

«Juste, profiter du moment, a lancé le capitaine des Penguins dans des propos relayés par Dave Molinari de pittsburghhockeynow.com. Je me souviens encore beaucoup de ma première année, toutes ces années plus tard [...] Jouer contre des gars tous les soirs que vous regardiez l’année précédente. Vous vous levez pour ce défi, mais vous voulez aussi en profiter parce que vous n'avez cette première année qu'une seule fois, et il y a tellement de choses qui sont tellement “cool” à ce sujet. Il voudra bien faire, mais [il devrait] essayer d’en profiter autant qu’il le peut.»

Ceci étant dit, l'athlète de 36 ans avait de bons mots sur la façon dont le numéro 98 du club basé en Illinois gère toute cette frénésie autour de lui.

«Je pense qu’il est mature, a expliqué Crosby. Cela fait un moment qu’il est sous le feu des projecteurs. Je pense qu’il a très bien géré la situation. Il a confiance en ses capacités. Chaque fois qu’il a été mis au défi ou qu’il y a eu des pressions sur lui, je pense qu’il a toujours élevé son niveau. C’est impressionnant de voir la façon dont il s’est comporté.»

Dire «non» plus souvent

Enfin, Crosby n’a pas caché qu’il y a une chose qu'il aurait aimé faire autrement au début de sa carrière. Il espère que Bedard ne l’imitera pas à ce niveau.

«Peut-être que j’aurais dit “non” un peu plus. Il y avait beaucoup de demandes, en ce qui concerne les entretiens. Vous devenez très occupé, pas seulement sur la glace, mais aussi à l'extérieur. Vous vous mettez beaucoup de pression, comme ça. Il a beaucoup de pression, mais je suis sûr qu’il s’en met beaucoup. C’est probablement la pression qu’il ressent le plus», a-t-il affirmé.

Comme il n’y a jamais de hasard dans la vie, le premier match en carrière de Bedard dans la Ligue nationale de hockey (LNH) aura justement lieu contre Crosby, puisque les «Hawks» affronteront les «Pens» du côté de Pittsburgh le 10 octobre prochain.