Des ratons et des pigeons sèment le chaos dans un quartier

Un couple de Rivière-des-Prairies un peu trop ami des animaux sème le chaos dans son quartier, car il nourrit les ratons, mouffettes et autres bêtes sauvages malgré des ordres de la cour et des condamnations à la cour municipale.

«Ce dossier démontre à quel point l’être humain peut devenir toxique pour ses semblables par des comportements qui défient la logique, la raison, voire l’intelligence», a indiqué le juge Henri Richard dans son jugement rendu l’an dernier à la Division des petites créances de la Cour du Québec.

Depuis de nombreuses années, Jean-François Samson et Micheline Brière nourrissent les animaux sauvages sur leur terrain de Rivière-des-Prairies, à Montréal, au grand désarroi de leurs voisins. Des pigeons, des écureuils, des mouffettes et des ratons laveurs y ont élu domicile. Selon des images captées par un voisin déposées en cour, on peut notamment voir une ratonne et ses six petits retourner se cacher sous le balcon du couple.

Capture d'écran d'une vidéo déposée en cour

Mme Brière a même reconnu à une inspectrice municipale qu’elle nourrissait les ratons.

Terrains affectés

Les résidents dont les terrains sont adjacents à ceux de M. Samson et Mme Brière doivent composer avec la présence d’excréments et d’urine de ces animaux dans leurs cours. Ils ne peuvent sortir ou manger à l’extérieur, cultiver un potager ou même avoir une pelouse en santé.

Photo déposée à la cour

Malgré des mises en demeure et des constats d’infraction de la Ville de Montréal, le couple a continué de nourrir les animaux, citant «leur obligation évangélique», peut-on lire dans le jugement aux petites créances. Le juge Richard a souligné que le couple adoptait un «comportement antisocial, déraisonnable, agressif, harcelant et illégal [...] alors que la réglementation municipale est d’une limpidité à toute épreuve».

Procédures judiciaires

En juillet 2019, M. Samson s’est même introduit illégalement sur le terrain d’un voisin, Jean-Pierre Gagnon, pour aller libérer un raton laveur qui avait été pris dans une cage.

7000 $ M. Gagnon en a eu assez et a poursuivi ses voisins aux petites créances. Le couple a été condamné à lui verser près de 7000$.

Une autre voisine, Lucia Iadinardi, s’est tournée vers la Cour supérieure afin que ses voisins cessent de nourrir les animaux et qu’ils entretiennent convenablement la haie de cèdres qui sépare les deux terrains, où de nombreuses bêtes se cachent. Mme Iadinardi «a dû engager des experts pour installer des cages afin de capturer les animaux nuisibles dans le but de les remettre en liberté par la suite, lesquels experts ont fait l’objet de menaces de la part de Mme Brière chaque fois qu’ils se trouvaient sur la propriété de la demanderesse pour recueillir les animaux», peut-on lire dans la demande introductive d’instance déposée en 2019.

Jean-François Samson et Micheline Brière ont été condamnés d’outrage au tribunal puisqu’ils ne s’étaient pas occupés de la haie dans les délais ordonnés par la cour.

Le couple a toutefois porté cette décision en appel. Le procès est prévu en octobre prochain.