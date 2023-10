Deux personnes tuées par un ours à Banff

Deux personnes sont mortes après avoir été attaquées par un ours dans le parc national de Banff, en Alberta.

• À lire aussi: Un ours noir aperçu à Disney World cause la fermeture partielle du site à Orlando

• À lire aussi: Perdu dans un parc national de l’Alaska: un randonneur sauvé par des internautes

• À lire aussi: EN VIDÉO | Un ours à trois pattes s’aventure sur leur balcon

Une équipe d’intervention spécialisée de Parcs Canada formée pour répondre à ce type d’incident a découvert les deux corps après avoir reçu une alerte d’un appareil GPS indiquant une attaque d’ours vers 20h, le 29 septembre.

C’est finalement vers 1h du matin, le 30 septembre, qu’ils sont parvenus à atteindre le secteur du parc en question.

«Les conditions météorologiques à ce moment-là ne permettaient pas l'utilisation d'hélicoptères, et l'équipe d'intervention a voyagé toute la nuit jusqu'à l'emplacement par voie terrestre», indique Parcs Canada, dans un communiqué.

En se rendant sur place, l’équipe d’intervention a rencontré un grizzli au comportement agressif près du lieu où les corps ont été retrouvés.

Le personnel du parc national a donc pris la décision de l’euthanasier.

La GRC est arrivée sur place à 5h du matin afin d’aider à transporter les victimes vers la ville de Sundre, en Alberta.

«Il s'agit d'un incident tragique, et Parcs Canada tient à exprimer ses plus sincères condoléances aux familles et aux amis des victimes», ajoute l’agence gouvernementale.

La région du parc où l’attaque est survenue, dans la vallée de la rivière Red Deer à l'ouest du ranch Ya Ha Tinda, a été fermée par mesure préventive jusqu’au 30 novembre.