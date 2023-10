En Ukraine, des jeunes veuves aux vies brisées par la guerre «dans un désespoir total»

Erika, 20 ans, a perdu son mari sur le front, tout comme Daryna, 21 ans. Le fiancé de Katia, 22 ans, a lui aussi été tué au combat. L'invasion russe de l'Ukraine laisse derrière elle des veuves dont les vies d'adultes ont à peine commencé.

Erika Martyniouk et Saveliy Fedan, 21 ans, se sont mariés en février, un jour avant le départ sur le front du jeune homme, étudiant de l'académie militaire d'Odessa.

Comme de nombreux autres Ukrainiens, c'est l'invasion russe qui les a poussés à officialiser leur relation.

«On avait peur de perdre l'autre», explique Erika, étudiante en chimie à Kiev. Depuis, le couple a passé à peine cinq jours ensemble.

Commandant d'une unité dans la 46e brigade d'assaut, Saveliy est sorti vivant de la sanglante bataille de Bakhmout, mais a été tué le 27 août dans la région de Zaporijjia. Défiguré, il a été identifié par ses tatouages.

«Quand j'ai vu ses photos dans la morgue de Zaporijjia, c'est comme si j'étais morte moi aussi», raconte la jeune femme, vêtue d'un t-shirt noir avec l'inscription «être un guerrier, vivre éternellement», un cadeau de son mari. «Je n'ai plus d'objectif, plus de rêve».

Tous les jours, elle continue de lui envoyer des messages et veut devenir ambulancière sur le front.

«Peut-être que je pourrais sauver quelqu'un d'autre», espère Erika dont le maquillage soigné contraste avec le sac militaire en bandoulière de son époux qu'elle porte toujours sur elle.

La vie relativement paisible à Kiev la rend «folle»: «les gens se baladent, rient et discutent des soirées. Et moi, je vais au cimetière».

L'Ukraine ne dévoile pas le nombre de ses militaires tombés au front ni leur âge.

Mais selon Oksana Borkoune, co-fondatrice d'une association de femmes ayant perdu leur mari ou compagnon, 7% des quelque 2.000 adhérentes de sa communauté Facebook ont entre 18 et 24 ans.

Ces jeunes femmes plongent «dans un désespoir total», témoigne Mme Borkoune.

«Les femmes plus âgées ont des enfants, des tâches à accomplir, un boulot. Quelque chose à quoi elles peuvent se raccrocher (...) Les jeunes femmes, elles s'effondrent complètement», certaines finissant par être hospitalisées, explique-t-elle.

Et leurs proches manquent parfois de tact, en tentant de les consoler. «Ils leur disent des choses comme "tu es encore jeune, tu trouveras quelqu'un d'autre"», voire les poussent à «faire la connaissance de quelqu'un», raconte Mme Borkoune. Résultat: les jeunes veuves se renferment sur elles-mêmes.

Pour Erika, les seules personnes qui la comprennent vraiment sont deux autres jeunes femmes qui ont perdu leur compagnon sur le front et qui ne tentent pas de la rassurer. «Elles disent sans équivoque: +non, ça n'ira pas, tu auras mal encore très longtemps et tu ne sauras pas quoi faire+», raconte-t-elle.

Daryna, une autre jeune veuve, avoue «avoir beaucoup de mal à entretenir des contacts sociaux», sauf à l'école où elle enseigne l'anglais.

Étudiant en philologie japonaise, Igor Voïevodine, nom de guerre Stitch - d'après un extraterrestre d'un film de Disney -, est devenu à 20 ans tireur d'élite au sein de la brigade Azov de la Garde nationale ukrainienne après le début de l'invasion russe, malgré les tentatives de sa famille de le dissuader. Il est mort le 20 août, moins d'un mois après le mariage.

Daryna l'a enterré, a pris son nom de famille et s'est fait un tatouage à l'effigie de Stitch.

Mais elle n'arrive toujours pas à accepter sa mort.

«Je continue toujours de penser qu'il est juste occupé et qu'il reviendra bientôt», raconte cette jeune femme aux cheveux longs en cachant ses mains qui tremblent.

Elle s'est juré d'accomplir seule les rêves qu'ils avaient ensemble: une voiture haut de gamme et une maison au bord de la mer.

Pour Serguiï Kvit, président de la prestigieuse université Kyiv Mohyla Academy, dont au moins cinq étudiants sont tombés sur le front, ces jeunes Ukrainiens combattent pour «la dignité et la justice» et «sont en train de construire» l'avenir de leur pays.

«Cette guerre porte un coup très dur à notre génération», estime pour sa part Daryna. «Après la guerre, nous allons avoir beaucoup de problèmes, car les meilleurs, les plus motivés, auront été tués».

«Tant de gars meurent et rien ne change. Combien de temps est-ce que cela durera encore?» s'interroge Erika, en larmes.

Pendant qu'elle parle à une équipe de l'AFP dans un parc de Kiev, son amie Katia l'attend. Son fiancé est mort au combat il y a deux jours. Le lendemain, les deux jeunes femmes iront à ses funérailles.