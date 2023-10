Finir la saison du BBQ avec une coupe de viande spectaculaire

On l’appelle marteau de Thor, mais en fait c’est une pièce de jarret de bœuf. Cette coupe de viande spectaculaire et intimidante devient de plus en plus populaire auprès d’amateurs de longues cuissons. Cuite lentement et avec soins, le résultat donne une viande très goûteuse et qui s’effiloche. Avec le temps des récoltes qui battent leur plein, quoi de mieux que de combiner ce plat à une ratatouille dans laquelle on retrouve tous les légumes de nos jardins. Le mariage des deux recettes se fait à merveille et nous donne un plat réconfortant pour l’arrivée du temps plus froid. Utilisez les légumes que vous avez sous la main ou ceux qui sont disponibles en fin de saison. Bon BBQ !

Portions : 6

Préparation : 25 minutes

Temps de cuisson : 10 heures

Température interne : 205 °F

INGRÉDIENTS

1 marteau de Thor (jarret de bœuf)

Épices BBQ, au choix

Photo Philippe Lapointe

Ratatouille

1 oignon

1 aubergine

2 courgettes

2 carottes

1 panais

1 poivron

2 gousses d’ail, émincées

2 conserves de 796 ml de tomates en dés

1 c. à soupe de pâte de tomate

2 c. à thé de thym

3 c. à soupe de basilic

Sel et poivre au goût

MÉTHODE

Préchauffer le BBQ en cuisson indirecte à température moyenne à 250 °F. Si désiré, ajouter une essence de bois au choix pour ajouter un élément fumé au plat.

Assaisonner toutes les surfaces du marteau de Thor avec les épices BBQ et le déposer sur le BBQ en cuisson indirecte jusqu’à l’obtention d’une température interne entre 160 °F-170 °F. Cette étape peut prendre approximativement 6-7 heures.

Lorsque la température interne est atteinte, envelopper le marteau de Thor dans du papier de boucher ou du papier d’aluminium. Remettre sur le gril en cuisson indirecte et poursuivre la cuisson jusqu’à l’obtention d’une température interne de 205 °F.

Laisser le marteau de Thor emballé et l’envelopper d’une serviette propre et épaisse, une serviette de plage par exemple fait un excellent travail. Mettre le marteau de Thor emballé dans un four éteint et le laisser reposer minimum 45 minutes. Cette étape est cruciale pour le repos de la viande et elle restera chaude si cette procédure est suivie.

Augmenter la température du BBQ à 400 °F en cuisson indirecte.

Pendant le temps de repos, préparer la ratatouille. Couper les légumes en petits cubes de 1 1⁄2 cm.

Dans un grand poêlon, faire chauffer l’huile d’olive. Faire revenir les légumes pendant 4-5 minutes avant d’ajouter l’ail émincé. Poursuivre la cuisson 2 minutes.

Ajouter les tomates en dés, la pâte de tomate, le thym, le basilic et le sel et le poivre. Bien mélanger pour incorporer tous les ingrédients et mettre sur le BBQ en cuisson indirecte à 400 °F pendant 30-40 minutes.

Mettre le marteau de Thor au centre de la ratatouille et effilocher la viande pour servir les portions.

À voir aussi :