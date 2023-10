Legault manipule les faits sur le 3e lien

François Legault a dit qu’avant de tirer un trait sur le volet routier du troisième lien le printemps dernier, les nouveaux chiffres démontraient que « l’achalandage aux heures de pointe a diminué de moitié » entre Québec et Lévis. C’est tout simplement faux.

J’ai sursauté en entendant l’affirmation, jeudi, alors que le premier ministre accordait une entrevue à Paul Larocque, en marge de son annonce historique de 7 milliards $ pour Northvolt.

Il aurait pu errer involontairement, enivré qu’il était par sa filière batterie.

Mais le lendemain à Québec, nous lui avons posé la question et il a maintenu son affirmation.

Or, à la page 5 du document « Tunnel Québec-Lévis, une vision pour le transport collectif de demain », rendu public au moment où le gouvernement Legault a choisi d’enterrer le troisième lien, les chiffres de 2022 montraient une baisse de 16 % seulement sur les deux ponts.

Vrais chiffres

C’est loin de la moitié.

Il est écrit qu'en 2022, les débits moyens annuels sur jours ouvrables en périodes de pointe du matin et de l’après-midi sont à 46 500 véhicules pour le pont Pierre-Laporte comparativement à 55 300 en 2019, et à 16 500 véhicules pour le pont de Québec comparativement à 19 600 en 2019.

Ça ne tient pas la route

Appelé à s’expliquer, le bureau du premier ministre a soutenu que M. Legault s’était basé sur les chiffres des trois premiers mois de 2022, montrant que l’achalandage moyen aux heures de pointe sur le pont de Québec était de 67 % par rapport à la même période de 2019, « soit les données les plus à jour qu’on avait partagées lors de l’annonce du troisième lien ».

Ça ne fait aucun sens.

Québec avait déjà les données complètes de 2022, comme on le voit dans les documents rendus publics à ce moment-là.

Et choisir une donnée partielle du pont de Québec, sans tenir compte du pont Pierre-Laporte, où la circulation est presque trois fois plus élevée, c’est de la malhonnêteté intellectuelle de haut niveau.

Par ailleurs, depuis le début de l’année 2023, le débit journalier a presque retrouvé ses niveaux d’avant-pandémie.

Non seulement François Legault a renié l’idée d’un troisième lien et l’a mise au tapis, il semble maintenant frapper dessus pour combattre la forte probabilité qu’elle renaisse de ses cendres et vienne le hanter.

Mais la vérité a ses droits.