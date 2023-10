NFL: les Bills de Buffalo lancent un sérieux message

Il y a un mois, les Bills amorçaient leur saison avec une défaite face aux Jets, une attaque complètement inefficace et un quart-arrière qui prenait des décisions horribles. Le vent tourne vite, puisque ces mêmes Bills ont anéanti les Dolphins dimanche et ont tous les airs d’aspirants crédibles aux grands honneurs.

Le message passé au reste de la ligue est clair, au terme d’une victoire éclatante de 48-20. Les Bills ont clairement été la meilleure équipe sur le terrain, Josh Allen est bel et bien redevenu Josh Allen, l’attaque roule à plein régime et la défense n’a pas été ébranlée par la force de frappe des Dolphins.

Il y a une semaine à peine, les Dolphins mettaient 70 points au tableau dans une performance historique à l’attaque. Personne ne s’attendait à charge aussi démoniaque à chaque semaine, mais le contraste avec leur dernier match demeure tout de même saisissant et les Bills ont beaucoup de mérite.

Il y a un an, les Bills étaient les chouchous de l’Amérique, grands favoris par les preneurs aux livres pour aller remporter le Super Bowl. Puis, leur sortie expéditive en séries éliminatoires dans un duel atrocement disputé face aux Bengals a faussé les perceptions. Comme si les Bills ne valaient plus cinq cennes! Face aux Dolphins, ils ont rappelé qu’ils sont encore bien là, parmi les aspirants au trône, et que leur action prend de la valeur.

Une défense vorace

Jusqu’ici cette saison, le quart-arrière des Dolphins Yua Tagovailoa arrivait à se départir rapidement du ballon, derrière une ligne offensive qui le protégeait bien. Il n’avait subi qu’un sac du quart et se retrouvait sous pression sur seulement 21,2% de ses passes, le plus bas taux parmi ses pairs à travers la ligue, selon NFL Research.

Évidemment que l’absence du centre Connor Williams et que la perte du bloqueur Terron Armstead au deuxième quart n’a pas aidé la cause des Dolphins et les Bills ont bourdonné sans relâche.

Tagovailoa a été frappé à neuf reprises, dont quatre sacs, en plus de subir la pression à 14 reprises. Dans les trois catégories, il n’avait pas vécu pareille boucherie cette saison. En fait, il a même été frappé et «sacké» plus face aux Bills que durant les trois semaines précédentes combinées.

Josh Allen dominant

Ce n’est pas comme si l’attaque de Buffalo avait été en reste. Josh Allen a été impérial avec 21 de ses 25 passes complétées pour 320 verges et quatre touchés, en plus d’un touché au sol. Trois des quatre passes de touchés ont été lancées à Stefon Diggs, ce qui devrait contribuer à maintenir le bouillant receveur de bonne humeur pour un moment.

Il faut dire qu’Allen semble prendre un malin plaisir à torturer les poissons. Il s’agissait en effet de son 12e match de suite avec au moins deux passes de touchés face aux Dolphins. Selon ESPN Stats & Info, il s’agit de la plus longue séquence du genre pour un quart-arrière contre un adversaire dans l’histoire. On imagine que les membres de l’organisation des Dolphins ne peuvent plus le sentir, même en peinture.

Mauvaise nouvelle

La seule ombre au tableau dans cet effort complet des Bills, c’est que tout indique qu’ils ont perdu les services de leur as demi de coin Tre’Davious White. Il a chuté sur un jeu sans contact au quatrième quart et il a été évalué pour une blessure au tendon d’Achille.

Ça regarde mal et ça fait mal, sachant qu’il n’a joué que six matchs la saison dernière parce qu’il se remettait d’une autre grave blessure.

Avant les duels de dimanche, les Bills ne concédaient que 142,3 verges par la passe par match. Le jeune choix de premier tour en 2022, Kaiir Elam, a été laissé de côté pour tous les matchs cette saison et il devra rapidement contribuer.

C’est une dure nouvelle pour les Bills, mais ils ont démontré qu’ils n’étaient pas à un joueur près face aux Dolphins. Ceux qui les avaient enterrés n’ont pas eu le temps de ranger la pelle qu’ils réalisent qu’ils sont encore bien fringants.