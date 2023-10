Les Blackhawks lourdement battus avec Connor Bedard

La saison qui arrive sera sûrement difficile pour les partisans des Blackhawks de Chicago, mais comptez sur le jeune prodige Connor Bedard pour apaiser leur peine.

Malgré une lourde défaite des Blackhawks 6 à 1 aux mains des Red Wings de Détroit, Connor Bedard a continué de montrer pourquoi il est un talent générationnel.

Tandis que le pointage était déjà de 2 à 0 en faveur des «Wings», Bedard a presque inscrit un but de toute beauté. Ce dernier s’est littéralement moqué du défenseur Simon Edvinsson avec une feinte dont lui seul a le secret. James Reimer a cependant eu le dernier mot, stoppant le tir du numéro 98 avec la jambière droite.

Dans la rencontre, l’attaquant Michael Rasmussen a inscrit deux buts. Le Québécois David Perron a également participé à la fête avec deux passes.

L’Avalanche a eu chaud

Après avoir mené 3 à 1 avec un peu plus de trois minutes à faire, l’Avalanche du Colorado a encaissé deux buts en 2 min 24 s face aux Stars de Dallas. Le match est allé en prolongation, mais tout s’est bien terminé pour les coéquipiers de Nathan MacKinnon, puisqu’ils se sont imposés 4 à 3 grâce à un but d’Oskar Olausson. L’ancien du Canadien de Montréal Corey Schueneman a récolté une passe sur le filet gagnant.

En parlant d’anciens du CH, Artturi Lehkonen s’est inscrit sur la feuille de pointage sur le troisième but des siens avec une mention d’aide. Jonathan Drouin, lui, a été blanchi, mais a fini la rencontre avec un différentiel de + 1, trois tirs au but et un temps d’utilisation de 18 min 02 s.

Remontée des Ducks

Enfin, la joute entre les Ducks d’Anaheim et les Coyotes de l’Arizona a été forte en rebondissements. Ces derniers ont pris une avance de 3 à 2 puis 4 à 3, mais n’ont pas réussi à protéger leur avance. Les coéquipiers de Leo Carlsson, le deuxième choix au total du dernier repêchage, l’ont emporté 5 à 4.

Le Suédois a d’ailleurs amassé une passe sur le but de Ryan Strome, qui était son deuxième du match. L’attaquant de 30 ans a été élu la première étoile du match. Josh Doan, le fils de la légende des Coyotes Shane Doan, a récolté deux passes dans la défaite de sa formation.