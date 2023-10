Les rendez-vous culturels de la capitale

À l’aube d’une nouvelle semaine, les activités culturelles se bousculent annonçant qu’il est temps de libérer son agenda pour aller à la rencontre de l’art !

Dubois Solide en liberté

Photo tirée du site sallealbertrousseau.com

Salle Albert-Rousseau

8 octobre, 20 h

Après la sortie de son coffret Dubois Solide, un imposant recueil de 51 chansons, l’auteur-compositeur et interprète Claude Dubois va à la rencontre de son public pour l’emmener dans son univers, à travers ses chansons les plus demandées et ses incontournables qui sont la signature de sa prolifique carrière.

► Entre 54,70 $ et 60 $, sallealbertrousseau.com

Cirque Éloize – Entre Ciel et Mer

Photo tirée du site web theatrecapitole.com

Théâtre Capitole

4 au 7 octobre, 15 h ou 20 h

Pionnier du cirque contemporain, le Cirque Éloize conjugue les arts circassiens à la musique, la danse, la technologie et le théâtre depuis trois décennies. Afin de célébrer cet anniversaire, la célèbre compagnie réalise une tournée québécoise et européenne avec son spectacle intitulé Entre Ciel et Mer, représentant le mariage parfait entre le conte, le cirque et la musique live, puis célébrant notre fierté acadienne !

► 44,95 $, 49,95 $ ou 56,95 $, theatrecapitole.com

Les Rendez-vous ès Trad de Québec

Domaine Maizerets

6 au 9 octobre

Le public est invité sous le grand chapiteau dressé au Domaine Maizerets, pour fêter aux côtés d’artistes passionnés de la province et de l’Acadie, à l’occasion de la 32e édition des Rendez-vous ès Trad de Québec. Ils assisteront à des spectacles de musique, des ateliers, des soirées de danses, de la chanson et à des prestations originales comme la joute chantée, un match d’impro à coup de chansons traditionnelles et les Trios éphémères. Une invitation du Centre de valorisation du patrimoine vivant.

► Prix variés, cvpv.net/rendez-vous

Les dix commandements de Dorothy Dix

Photo de Stéphanie Jasmin tirée du site web lediamant.ca

Le Diamant

5 au 7 octobre, 14 h ou 19 h 30

Dans cette pièce écrite par Stéphanie Jasmin et mise en scène par Denis Marleau, Julie Le Breton incarne Dorothy Dix, une chroniqueuse américaine qui dispensait ses recettes et conseils de bonheur dans le journal. Ses dix commandements pour être heureuse ont guidé la vie de cette femme sans destin exceptionnel qui a traversé le XXe siècle, a vu l’avancement de l’émancipation féminine sans qu’elle en jouisse vraiment et qui a fait de son mieux pour bien vivre.

► À partir de 40 $, lediamant.ca

Les Vendredis ComediHa ! Club

Photo ComediHa ! Club – Photo tirée du site web comedihaclub.com

ComediHa! Club

6 octobre, 19 h 30

Les Vendredis ComediHa ! Club présentés par Loto-Québec sont des soirées uniques et intimes, typiques des comedy club américains qui vous feront découvrir du stand-up de qualité. Cette semaine, Ouellet reçoit Alex Lévesque, Nic Audet, Nadine Massie et Dhanaé A. Beaulieu. 18 ans et +

► 16 $, comedihaclub.com

La République hip-hop du Bas-Canada

Premier Acte

Du 3 au 21 octobre, 20 h ou 15 h

Cette comédie musicale rap est librement inspirée de l’univers du groupe de musique Alaclair Ensemble. On y découvre une culture du Bas-Canada où le verbe est aiguisé et la répartie, foudroyante, comme si les échanges quotidiens étaient devenus des rap battles. L’œuvre invite les gens à retrouver l’état d’esprit qu’ils ont lors des soirées enivrantes où ils osent imaginer un avenir différent. La République, c’est une fête et une révolution en même temps, rien de moins.

► À partir de 24 $, premieracte.ca

ZAZ – Organique Tour

Photo tirée du site web grandtheatre.qc.ca

Grand Théâtre de Québec

2 et 3 octobre, 20 h

Dans le cadre de cette tournée imaginée à la suite de la sortie de son cinquième album Isa, ZAZ offre un spectacle à taille humaine et à proximité du public. Un retour à l’essentiel pour revivre, le temps d’un concert, l’évidence d’un moment partagé. Un rendez-vous rare, énergique, positif et généreux, qui nous donne le sourire, « de la joie et de la bonne humeur » et nous rappelle qu’il est bon de voir la vie en rose avec Zaz. Ce spectacle avait été repoussé en raison de la pandémie.

► À partir de 73 $, grandtheatre.qc.ca