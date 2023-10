LNH : Zachary Bolduc se signale dans la victoire des Blues

Le Québécois de 20 ans Zachary Bolduc a marqué des points dans la défaite des Blues de St. Louis aux mains des Stars de Dallas.

Les Blues de St. Louis se sont inclinés par le pointage de 4 à 3, samedi. L’ancien des Remparts de Québec Zachary Bolduc a connu une bonne partie, inscrivant son premier but de du calendrier préparatoire. Le tout nouveau capitaine de l’équipe Brayden Schenn a inscrit les deux autres buts du club du Missouri.

L'ancien du Canadien de Montréal Evgenii Dadonov a inscrit deux passes dans la rencontre.

Les Blackhawks s’inclinent sans Connor Bedard

Après avoir enregistré une victoire lors de leur premier match préparatoire, où Connor Bedard avait inscrit deux points, les Blackhawks de Chicago se sont inclinés en prolongation 3 à 2. Ce qui a retenu l’attention dans ce match, c’est la grosse blessure de l’ancien des Olympiques de Gatineau Samuel Savoie. Ce dernier a encaissé une dure mise en échec de la part du défenseur du Minnesota Alex Goligoski. Ses jambes ont pris le plus gros de l’impact, alors qu’elles directement terminé dans la bande.

Dans la rencontre, Connor Dewar a inscrit le but gagnant pour la formation basée à St. Paul.

Les «Hawks» défieront les Red Wings dimanche.

Les Islanders, les Canucks et les Red Wings s’imposent

Dans le cadre du match reporté pour cause d’inondations entre les Islanders de New York et les Rangers de New York, qui devait se dérouler au départ vendredi, les premiers cités se sont imposés 5 à 3. Jean-Gabriel Pageau a marqué le premier but de son club. Alexis Lafrenière a également inscrit une passe.

Les Canucks de Vancouver, eux, ont remporté leur match face aux Oilers d’Edmonton par le pointage de 5 à 2. Le défenseur et capitaine du club Quinn Hughes a amassé trois points, dont deux buts, dans la victoire.

Du côté de Détroit, Alex DeBrincat a amassé deux passes dans le gain des Red Wings 5 à 2 face aux Capitals de Washington. Dylan Larkin a fait scintiller la lumière rouge à deux reprises.