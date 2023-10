Maladie rare: ils veulent offrir une vie normale à leur enfant

Une fillette d’à peine quelques mois qui souffre d’une maladie rare livre déjà le plus gros combat de sa vie, alors qu’elle suit un lourd traitement qui pourrait la sauver, mais aussi la rendre stérile.

« C’est une situation que tu ne veux jamais avoir à vivre comme parent, ça fait peur. Tu te sens complètement impuissant à travers tout ça », soupire Kevin Nichols, le père de la petite Jade, joint par Le Journal depuis Rimouski.

À peine deux mois et demi après sa naissance, des tests sanguins révèlent une anomalie chez la fillette. Quelques semaines plus tard, des examens plus poussés ont établi qu’elle souffrait d’une lymphohistiocytose hémophagocytaire (HLH) primaire.

Fournie par Kevin Nichols

Cette maladie potentiellement mortelle qui cause un dysfonctionnement immunitaire se caractérise par le développement d’une inflammation extrême. Le corps de l’enfant s’attaque à ses propres globules blancs, globules rouges et/ou plaquettes.

Il s’agit d’une maladie très rare qui touche 1,2 personne sur 1 000 000, selon une étude de l’Université de Cambridge, au Royaume-Uni, parue en 2021.

« C’est pas évident, on se demande ce qu’on a fait pour mériter ça », déplore M. Kevin Nichols, alors que sa conjointe n’a pas quitté le chevet de leur fille à Montréal depuis plus de deux mois.

Avoir le choix

Le traitement de la maladie consiste en huit semaines de chimiothérapie très puissante pour « détruire » le système immunitaire de l’enfant, avant une greffe de cellules souches.

Bien que ces interventions se soient bien déroulées jusqu’à présent, elles viennent aussi avec une contrepartie. La petite Jade, aujourd’hui âgée de 4 mois, risque d’être infertile à jamais.

« Ç’a été très pénible à entendre, ça nous a scié les jambes. C’est là qu’on a accepté de mettre notre ego de côté pour demander de l’aide », raconte le père de famille, souhaitant offrir un avenir normal à leur fille.

Des proches du couple ont lancé une campagne de sociofinancement pour permettre à l’enfant d’avoir la possibilité de fonder une famille, lorsqu’elle le souhaitera. Une initiative qui a fait boule de neige, récoltant plus de 30 000 $ en quelques semaines.

« On a été tellement touchés de voir toute la générosité des gens... On n’en revient pas », souffle M. Nichols, un trémolo dans la voix.

Un processus très coûteux

Si le montant accumulé par la famille peut sembler impressionnant, ce n’est pourtant qu’une partie de ce que peut coûter le processus de procréation assistée.

Depuis novembre 2021, la RAMQ couvre un cycle de fécondation in vitro, dont le coût se situe habituellement de 10 000 $ à 18 000 $. Or, un cycle n’est pas toujours suffisant pour permettre la procréation.

Et c’est sans compter tous les services non couverts par le gouvernement du Québec, comme l’achat d’ovules dans une banque. Selon le magazine L’Actualité, un seul lot se détaillait à environ 21 000 $ plus taxes en 2016.