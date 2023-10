On ne peut pas aider une personne qui refuse de l’être

Ma sœur et moi sommes en désaccord sur ce qu’il conviendrait de faire pour aider notre père qui arrive en fin de vie à 90 ans et qui refuse toute aide de notre part sous prétexte qu’il sait ce qui est bon ou pas pour lui. Ma sœur voudrait qu’on le place en centre pour personnes âgées alors que lui s’y oppose.

De mon côté, je le comprends de ne pas vouloir quitter la maison où il a passé sa vie, d’autant moins qu’il peut compter sur des voisins pour lui tenir compagnie et l’aider, alors que ma sœur et moi habitons loin de chez lui. Mais j’apprécierais qu’il demande l’aide de son CLSC pour l’épauler dans l’entretien ménager et les courses. Mais de ça non plus il ne veut pas entendre parler.

La dernière fois où j’ai voulu aborder le sujet, il m’a carrément fermé le clapet en me disant « Votre mère m’a bossé pendant 40 ans, maintenant que je peux mener ma vie comme je veux [elle est morte il y a six ans], c’est quand même pas ma fille qui va venir me régenter ! »

Quoi dire après ça ? C’est vrai que notre mère ne lui laissait pas beaucoup de marge de manœuvre, mais jamais je ne croirai que ça ne faisait pas son affaire puisqu’il ne nous en a jamais parlé de son vivant. Ça avait l’air de faire son affaire qu’elle fasse tout dans la maison.

Quand on en parle ensemble ma sœur et moi on se chicane à tout coup. Elle reste convaincue que si je me joignais à elle pour le forcer à vendre la maison et s’installer dans un centre pour les personnes de son âge, on aurait la paix d’esprit. Est-ce qu’elle a raison, vous pensez ?

Anonyme

Je vous ferai juste remarquer que le noyau de cette affaire c’est votre père, pas votre paix d’esprit à toutes deux. Si lui ne veut rien changer à son existence, c’est son droit le plus strict. Ce n’est pas parce qu’on est vieux qu’on est incapable de s’occuper de soi-même.

Je comprends vos inquiétudes, certainement augmentées par l’éloignement physique qui vous empêche de visiter votre père aussi souvent que vous le voudriez, mais ça ne vous donne pas le droit de lui imposer vos choix en retour. Peut-être pourriez-vous cibler les personnes de son coin qu’il fréquente et prendre entente avec elles pour veiller sur lui et vous faire rapport ?