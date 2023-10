Paris sportifs: les meilleures offres de lundi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du lundi 2 octobre qui valent le détour.

Soccer : Chelsea FC c. Fulham FC

AFP

Après six matchs de Premier League, Chelsea se retrouve au 15e rang, bien loin des standards habituels du club londonien. La saison promet encore d’être longue pour les «Blues», mais la victoire de 1 à 0 sur Brighton & Hove Albion en League Cup a certainement fait du bien au moral. Fulham (12e) a aussi gagné dans cette compétition et tentera de faire passer à trois matchs sa séquence d’invincibilité en championnat anglais. Sur le papier, toutefois, l’affrontement s’annonce déséquilibrer. Chelsea ne demande qu’à exploser pour de bon et ce réveil pourrait avoir lieu contre Fulham, sur la route, au Craven Cottage.

Prédiction : Victoire de Chelsea FC – 1,98

Soccer : Cagliari Calcio c. ACF Fiorentina

AFP

La Fiorentina a l’occasion de recoller au troisième échelon dans le championnat italien face à Cagliari, qui est la pire équipe de la Serie A depuis le début de la saison. Même si la confrontation semble clairement inégale sur le papier, sept des 10 derniers matchs entre les deux formations se sont terminés avec un total de buts inférieur ou égal à deux. Il faut dire que Cagliari a eu un début de campagne compliqué, puisque le club a affronté des puissances comme l’Inter Milan, l’AC Milan et l’Atalanta. Comme ce fut le cas souvent entre les deux formations dernièrement, on peut s’attendre à un match avec peu de buts.

Prédiction : Moins de 2,5 buts – 1,98

Soccer : Celta Vigo c. Las Palmas

AFP

C’est une rencontre entre deux mauvais élèves en Liga qui a lieu lundi, puisque ces clubs sont à égalité au classement avec cinq points. Historiquement, les deux formations aiment marquer beaucoup de buts lorsqu’ils s’affrontent. En effet, lors des 10 dernières parties, il y a eu trois buts ou plus d’inscrits à chaque fois. Ceci étant dit, ce n’est pas ce qui devrait se produire cette fois-ci. Les deux équipes n’y arrivent pas devant les cages et font partie des pires équipes à l’attaque, «Los Amarillos» n’inscrivant que deux filets en cinq parties cette saison contre sept pour les «Célticos».

Prédiction : Moins de 2,5 buts – 1,65