Tim Wakefield succombe à un cancer du cerveau

Le grand lanceur des Red Sox de Boston Tim Wakefield est décédé dimanche à l’âge de 57 ans.

Plus tôt cette semaine, l’organisation du Massachusetts avait indiqué que le Floridien recevait des traitements pour soigner une maladie non spécifiée. Son ancien coéquipier Curt Schilling a plus tard précisé que Wakefield était atteint d’un cancer du cerveau.

Le droitier s’est joint aux Sox en 1995 et a porté cet uniforme jusqu’en 2011. Reconnu pour sa balle papillon, il a aidé l’équipe à remporter la Série mondiale de 2004. Boston a aussi mis la main sur le titre en 2007, mais Wakefield soignait alors une blessure à une épaule.

Il était également reconnu pour son implication dans la communauté, lui qui a été huit fois nommé par les Red Sox pour le prix Roberto-Clemente. Il est aussi devenu analyste pour la télévision à NESN en 2012.

« Wake représentait la bienveillance pure ; un mari, un père et un coéquipier dévoué, un analyste bien-aimé et le leader ultime d’une communauté. Il a tant donné sur le terrain et aux partisans des Red Sox », a écrit l’équipe sur les réseaux sociaux.

Repêché en huitième ronde par les Pirates de Pittsburgh en 1988, Wakefield a conservé un dossier de 200-180 dans le baseball majeur ainsi qu’une moyenne de points mérités de 4,41.