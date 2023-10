«Révolution»: Gabrielle prend sa revanche sur la saison dernière

Éliminée au face-à-face contre son amie Angélyk, la saison dernière, Gabrielle Bouchard a rapidement su qu’elle voulait revenir en force à Révolution.

Son numéro, dimanche soir, a même fait dire à Jean-Marc Généreux qu’elle avait un talent inestimable.

« C’était important pour moi de revenir, a-t-elle analysé. Je voulais terminer ce chapitre une bonne fois pour toutes, je voulais aussi aller plus loin que l’an dernier. »

Cette saison, elle a décidé de chorégraphier elle-même ses numéros, et elle n’a pas voulu prendre de coach pour l’aider dans sa démarche. « Je me suis beaucoup inspirée de ce que j’ai vu par le passé. J’ai travaillé pour m’améliorer et me dépasser, mais je suis restée dans un certain laisser-aller. Je ne voulais pas perdre ma personnalité. Authenticité et vulnérabilité, c’est ce que je suis et ce que j’exprime à travers ma danse. »

Gardant toujours des liens d’amitié avec Angélyk, qui a servi de regard extérieur pour ce premier numéro, Gabrielle a été touchée par les commentaires des maîtres. « Je pense qu’ils ont réalisé que je suis capable de faire énormément plus que ce qu’ils ont vu l’an passé. J’ai grandi, j’ai pris de la maturité et j’ai aussi beaucoup plus d’expérience. »

Après Révolution, Gabrielle Bouchard a un autre rêve, celui d’intégrer la troupe Ballets Jazz Montréal. Elle sait maintenant que rien n’est impossible.