Véritable force de la nature, le prof beauceron domine le Marathon de Québec après avoir épaté à Montréal

Inconnu du monde de la course à pied il y a à peine une semaine, Simon Leblanc a frappé de nouveau en s’assurant qu’on retienne son nom. Véritable force de la nature, l’enseignant de la Beauce a triomphé en remportant le Marathon Beneva de Québec, sept jours après s’être mis sur la carte en terminant deuxième à Montréal.

« Le nuage de Montréal m’a juste emporté pour Québec », a souri l’athlète de 32 ans, euphorique après avoir franchi les 42,2 km en 2 h 27 min 57 s.

L’exploit est remarquable pour plusieurs raisons. D’abord, le fait de réaliser deux marathons sur le podium à sept jours d’intervalle relève de la science-fiction. Il y a aussi le fait que Leblanc sort à peu près de nulle part, lui qui n’en était qu’à son troisième marathon, sans plan de course précis, sans entraîneur, sans montre intelligente. Une véritable histoire de fou !

La machine de Saint-Prosper était plutôt un habitué des Ironman, une discipline qui ne requiert pas le même type d’entraînement que le marathon.

« Je ne suis pas si bon, j’ai peut-être juste une prédisposition. Mon seul but, c’est de repousser mes limites et de motiver les gens à repousser leurs limites et adopter de saines habitudes de vie », a-t-il commenté modestement.

« J’ai toujours fait du triathlon longue distance, donc je me suis toujours entraîné fort. La course a toujours été pour moi un moment de libération pour libérer les toxines. »

À la dernière minute

Un autre élément prouve à quel point l’histoire de Simon Leblanc est surréaliste. À 48 heures de l’épreuve, vendredi, celui qui est enseignant suppléant en Beauce et valet à l’Auberge Saint-Antoine ne voulait rien savoir de prendre part au marathon.

« L’organisation m’avait invité. Vendredi, on m’a appelé et j’ai fait exprès de ne pas répondre. J’étais à Québec, j’avais une rencontre avec Salomon. »

« Je suis finalement allé chercher mon dossard, j’ai vu Marianne [Pelchat, productrice déléguée chez Gestev], j’ai vu des gens dans le monde de la course à pied et on m’a encouragé. Je me suis dit : au pire, ce sera un training. J’ai besoin de me préparer pour le futur, donc pourquoi pas y prendre part ? Avec les supporteurs, j’avais des ailes », s’est-il extasié.

Avec sérieux

PASCAL HUOT / AGENCE QMI

Évidemment, les résultats inespérés obtenus coup sur coup à Montréal et Québec donnent envie à Leblanc de s’investir « pour vrai » dans la discipline.

« Là, j’ai le goût de mettre tous les efforts pour couper du temps. J’ai communiqué avec Félix-Antoine Lapointe (entraîneur-chef des équipes du Québec en athlétisme). C’est une sommité et je serais honoré de pouvoir m’entraîner avec lui », a-t-il noté.

Bien entendu, la première chose que son futur entraîneur lui dira, c’est probablement que ce n’est pas une bonne idée de pousser la machine à l’extrême deux fois en une semaine, mais pour le moment, le coureur préfère en rire.

« C’est définitif qu’on m’aurait dit non, mais c’est pas grave ! J’aime ça, me forger le mental », a-t-il dit en faisant un clin d’œil.

« J’ai senti autour du 35e kilomètre les jambes casser. Deux marathons en sept jours c’est trop, mais quel feeling ! Le parcours est incroyable et l’organisation aussi. Je suis reconnaissant pour tout ça. »

Guillaume Rioux troisième

PASCAL HUOT / AGENCE QMI

Un peu moins de quatre minutes après Leblanc, Anthony Larouche (2 h 31 min 45 s) s’est approprié la deuxième marche du podium. C’est ensuite Guillaume Rioux, entraîneur des receveurs du Rouge et Or football, qui a pris la troisième place en 2 h 39 min 59 s.

« Au-delà de la position et du résultat, c’était vraiment tripant de courir dans ma ville. C’était vraiment cool avec plein d’endroits où les gens encouragaient », a indiqué Rioux.

Ce dernier a vécu un moment fort émotif quand en début de parcours, il a pris un moment pour enlacer sa grand-mère.

« J’avais prévenu mon père pour qu’il s’arrange pour que Mamie soit sur le bord du trottoir afin de lui donner un petit bec en passant. C’était vraiment un moment spécial pour la famille. Le parcours passait sur la rue où elle a vécu toute sa vie, c’était très spécial », a-t-il raconté.

PHOTO FOURNIE PAR LA FAMILLE RIOUX

Un bébé et une victoire

Chez les dames, le moment a aussi été grandiose pour Catherine Royer, qui a été la première à franchir la ligne d’arrivée en 2 h 54 min 49 s. Cette dernière tenait fièrement dans ses bras son poupon, Benjamin, au moment de commenter cette première compétition depuis son accouchement.

« Je suis très contente et vraiment fière. C’est ma première course depuis que j’ai eu mon petit et il a 10 mois aujourd’hui. Ce n’est pas mon meilleur temps, mais je suis vraiment fière de moi. Mon seul objectif, c’était de courir. Le parcours était super et j’ai pensé beaucoup à mon petit. Il y a un enjeu de fatigue des fois avec un petit bébé, mais ça a bien été », a déclaré la native de Québec.