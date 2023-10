5 escapades à faire en VR cet automne pour admirer les couleurs

Même si l’été tire à sa fin, les amoureux de plein air ont de quoi se réjouir, alors que le Canada se pare de ses plus belles couleurs. Le temps est venu de planifier votre prochaine escapade en véhicule récréatif afin de profiter pleinement de l’automne.

Pour être fin prêt à partir à l’aventure, le Salon du VR de Québec , qui se tiendra au Centre de foires d’ExpoCité du 26 au 29 octobre 2023, vous permet de réserver votre VR en prévision de la prochaine saison, de découvrir les nouvelles tendances et les nouveaux modèles de l’année 2024, en plus de profiter des tarifs préférentiels de fin de saison.

Sous un même toit, l’événement rassemble une centaine d’exposants, venus y présenter une grande variété de tentes-caravanes, de caravanes, de motorisés, mais aussi d’accessoires et d’équipement de plein air.

Lors de votre visite, vous aurez aussi accès à des kiosques d’information, qui vous aideront à planifier votre prochaine escapade en caravane ou en camping.

Voici les 5 plus beaux itinéraires à faire en VR pour profiter de la saison des couleurs au Canada :

1. La route des vins de l’Ontario

Getty Images/iStockphoto

À quelques heures du Québec se trouve une région viticole reconnue pour être la plus importante productrice de raisins au pays. Avec près de 100 établissements vinicoles réputés, la route des vins de l’Ontario accueille les visiteurs qui souhaitent découvrir la richesse du terroir. Puisque l’automne est une période moins fréquentée qu’en été, elle vous permet de prendre le temps de déguster les produits et de contempler les paysages.

2. La Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic

Crédit : Facebook Salon du VR

L'un des points forts de cet endroit est la clarté exceptionnelle du ciel, surtout durant la nuit. Le parc national du Mont-Mégantic, doté de plusieurs espaces de camping et de stationnements pour VR, vous permet d’y passer la nuit. Il ne vous reste plus qu’à allumer un feu de camp et à vous laisser surprendre par une pluie d’étoiles.

3. L'île du Cap-Breton

Crédit : Tourisme Nouvelle-Écosse

Chaque automne, l’île du Cap-Breton, située en Nouvelle-Écosse, revêt ses plus beaux habits. Parmi les sites de camping pour VR à découvrir, on retrouve ceux de Broad Cove et Cheticamp, ouverts aux visiteurs jusqu’à la fin octobre. Au petit matin, vous vous réveillerez dans un magnifique décor automnal, juché à flanc de montagnes, entre mer et canyons. Qui dit mieux ?

4. Le parc de la Gatineau

Getty Images/iStockphoto

La route qui mène au parc de la Gatineau est aussi belle que grandiose. En chemin, vous pourrez arrêter votre VR au Parc Oméga, un arrêt prisé par les jeunes familles, qui pourront observer les animaux dans leur habitat naturel. Une fois arrivé à destination, le parc de la Gatineau, qui se déploie sur plus de 300 kilomètres carrés d’espaces verts, vous accueillera pour une randonnée en plein air.

5. La réserve de parc national Pacific Rim

Vous avez envie de prolonger les plaisirs de l’été ? Au nord de l’île de Vancouver, les températures automnales sont plus clémentes qu’ailleurs au Canada. Au cœur de la réserve de parc national Pacific Rim se trouve Tofino, un lieu facilement accessible en VR, où l’on retrouve de magnifiques sites de camping, bordés par la plage.