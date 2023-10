À la fois fille et garçon

Le débat fait rage sur l’enseignement de « l’identité de genre » aux enfants.

Des militants LGBTQ+ nous jurent que jamais, au grand jamais, on ne tente de rentrer une idéologie dans la tête de nos enfants. Pourtant, un livre pour enfants très populaire avance des idées qui, à tout le moins, mériteraient le débat.

Ni bleu ni rose

Le 2 février 2023, l’Assemblée nationale avait condamné la censure, dans des écoles et bibliothèques américaines, du livre Le rose, le bleu et toi, d’Élise Gravel. On avait adopté une motion présentée par Manon Massé, de QS, affirmant que le livre « permet aux jeunes de mieux comprendre ce qu’est l’inclusion, la tolérance et le respect de la diversité des orientations sexuelles et de genre ».

J’ai acheté le bouquin pour voir ce qu’on y « enseignait ». Voici ce qu’on y trouve...

Extraits du livre

« À la naissance, les corps humains sont un peu différents les uns des autres. C’est ce qu’on appelle notre SEXE. En voyant notre corps, les adultes nous identifient comme FILLE ou GARÇON. Mais notre sexe ne définit pas qui nous sommes ».

« À ma naissance, on a déclaré que j’étais une fille, mais je suis un garçon ».

« Je ne me sens pas vraiment comme un garçon ni comme une fille. Je veux juste être moi ».

« J’ai l’impression d’être à la fois une fille et un garçon ».

« Parfois, je suis plus une fille et, d’autres fois, plus un garçon. »

« D’abord, qu’est-ce que ça veut dire au juste, être une FILLE ou un GARÇON ? Est-ce qu’il faut à tout prix être l’un ou l’autre ? Ou est-ce qu’on peut être LES DEUX en même temps ou AUCUN DES DEUX si on veut ? »

« La façon dont on se sent à l’intérieur de soi s’appelle notre identité de genre. Toi comment te sens-tu à l’intérieur de toi ? »

« Notre genre est souvent important pour nous. Une bonne façon de montrer notre respect envers une personne est de parler d’elle de la façon qu’elle a choisie. »

« Le mot que j’aime le plus est IEL. »

« Les petits mots comme IL, ELLE, IEL sont des PRONOMS. Il existe d’autres pronoms que ceux-ci. Quel pronom aimerais-tu qu’on utilise pour parler de toi ? »

Un biais évident

Dans Le Devoir et sur son blogue, Jean-François Lisée a brillamment démontré que dans les documents officiels du ministère de l’Éducation, on utilisait « sexe assigné à la naissance » au lieu de « sexe constaté à la naissance » et qu’on parlait de changement de genre dès le primaire.

Hors de question de censurer le livre d’Élise Gravel ici au Québec.

Mais peut-on débattre des idées qu’il véhicule ?

Dire, comme l’affirme Élise Gravel, que les corps humains sont seulement « un peu différents », n’est-ce pas nier les immenses différences biologiques fondamentales entre les XX et les XY ?

Affirmer que les adultes « déclarent » qu’on est garçon / fille à la naissance, n’est-ce pas clairement idéologique... et pas du tout scientifique ?

Peut-on questionner la pertinence de marteler aux tout-petits que « si on veut », on peut choisir d’être « parfois plus une fille et parfois plus un garçon », « ni une fille ni un garçon », ou « aucun des deux », comme si ça fluctuait au gré du vent ?