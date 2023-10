Antivax: les prix Nobel méritent un Nuremberg 2.0

Retour de la saison de la grippe, recrudescence des cas de COVID-19, campagne annuelle de vaccination, il n’en fallait pas plus pour agiter les antivax extrémistes, revenus de vacances avec l’arrivée de l’automne.

Comble de chance pour eux, Katalin Kariko et Drew Weissman, les scientifiques qui ont développé le vaccin à ARN messager employé dans la lutte contre la COVID-19, viennent de remporter le prix Nobel de médecine.

« Vous serez jugés ! »

La lubie la plus troublante chez les antivax, c’est cette certitude que l’heure du jugement attend non seulement ces scientifiques qui ont consacré leur vie à développer une technologie révolutionnaire, mais également ceux qui ont appuyé les campagnes de vaccination en public.

On ne parle plus d’antivax dans ce cas, mais de complotistes purs et durs.

Il ne s’agit pas simplement de citoyens qui ont refusé la vaccination, c’est leur droit le plus strict, mais bien d’individus convaincus que derrière la vaccination anti-COVID se trouve un grand complot pour faire du mal, infecter et même tuer des gens.

Pour eux, le vaccin à ARN messager est une immense expérimentation imposée au monde entier et, comme les nazis, ceux qui y ont participé seront jugés pour crime contre l’humanité.

Le réseau X est devenu un repaire pour ces agités du coco et ils sont nombreux à invectiver les médecins, les journalistes et les politiciens qui endossent l’idée d’une vaccination bénéfique contre la COVID-19. Vous n’avez qu’à lire les réactions à l’annonce du comité Nobel.

Le Nobel pour légitimer des criminels

Ne vous essoufflez pas, rien n’y fera.

La reconnaissance Nobel n’a rien d’honorable ou de crédible aux yeux de ces conspirationnistes, au contraire.

Dans leur réalité alternative, il s’agit plutôt d’un grand cover up pour tenter de dissimuler « des crimes pires que ceux du moustachu allemand des années 1930 ».

Tout sera dévoilé lors du grand procès de Nuremberg 2.0...