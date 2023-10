Ça va très bien pour Jonathan Drouin au Colorado

Mine de rien, le Québécois Jonathan Drouin est en train de faire sa place sur le premier trio de l’Avalanche du Colorado.

Dimanche soir, lors d’un duel préparatoire contre les Stars de Dallas, l’ancien du Canadien de Montréal évoluait aux côtés de Nathan MacKinnon et de Mikko Rantanen.

Drouin fut l’attaquant le plus utilisé par l’entraîneur-chef Jared Bednar, ayant passé un peu plus de 18 minutes sur la surface glacée. L’ailier de 28 ans a fourni une mention d’aide sur le but qui a permis aux «Avs» de triompher 4 à 3 en prolongation contre le club texan. À voir dans la vidéo ci-dessus.

«J’ai adoré la rapidité de Drouin ce soir [dimanche], a déclaré Bednar, dont les propos ont été rapportés par le site thednvr.com. Il a fait de très bonnes choses en utilisant sa vitesse et il a réalisé d’excellents jeux à cinq contre cinq, ainsi qu’en avantage numérique. Il a aussi appliqué beaucoup de pression. J’aime vraiment ses efforts et ce qu’il nous apporte en ce moment.»

En juillet, Drouin a paraphé un contrat d’un an, d’une valeur de 825 000 $, avec l’Avalanche. Le natif de Sainte-Agathe-des-Monts était joueur autonome après avoir complété un séjour de six saisons avec le Tricolore.

À son dernier tour de piste avec la Sainte-Flanelle, Drouin a touché la cible deux fois et fourni 27 mentions d’aide pour 29 points en 58 parties.