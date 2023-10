Cinq bateaux de croisières en même temps: le Petit Champlain bondé, les commerçants comblés

Le quartier Petit Champlain était complètement bondé au cours de la journée de dimanche. Environ 7000 touristes arrivés sur cinq navires ont déferlé sur le secteur, au grand plaisir des commerçants pour qui la haute saison se poursuit jusqu’en novembre grâce à l’achalandage maritime.

« C’est un beau bonus après une bonne saison touristique estivale. On voit vraiment une différence dans l’achalandage de la boutique », fait valoir Andrée-Lise Langlois, une vendeuse de la bijouterie Le Forgeron d’Or, sur la rue du Petit Champlain.

D’autres, comme une employée de boutique de souvenirs rencontrée par Le Journal, croient même que cinq navires à quai, « c’est beaucoup pour la capacité du quartier ». Le passage du Marathon de Québec près de la Place Royale a ajouté son grain de sel à l’achalandage.

Photo Vincent Desbiens

« Les gens se marchent sur les talons tellement ils sont nombreux. C’est une journée comme on en voit rarement en octobre, avec le soleil et la belle température, donc ça attire aussi les gens de Québec à venir se promener. C’est bon pour l’ambiance et pour le chiffre d’affaires, mais c’est beaucoup de gestion. »

Les croisiéristes étaient nombreux à vouloir se rendre sur la terrasse Dufferin pour admirer le château Frontenac. Il fallait compter plusieurs minutes d’attente pour emprunter le funiculaire, lors du passage du Journal.

Photo Vincent Desbiens

Touristes conquis

En escale à Québec, des passagers du Mein Schiff 6, un colosse de 295 mètres de long, sont tombés sous le charme de Québec. Deux membres de la nuée de touristes débarquée de New York ont fortement apprécié leur premier passage dans la capitale.

Photo Vincent Desbiens

« On se sent comme en Europe, constate Michelle Simons, au bras de son mari, Jim. C’est un style de construction et une ambiance qu’on ne trouve pas habituellement en Amérique [du Nord]. »

Photo Vincent Desbiens

Son conjoint a souligné la bonne ambiance agréable qui régnait dans le Vieux-Québec sous le soleil radieux. Les deux retraités ne « croyaient pas avoir besoin de leurs vêtements d’été » en octobre, au Québec.

Saison chargée

Même si le nombre de navires qui feront escale à Québec n’atteindra pas les 150 observés en 2019, le Port de Québec y voit tout de même un pas en avant comparativement aux années 2020 à 2022.

L’an dernier, ce sont 100 bateaux de croisière qui ont fait un arrêt dans la Capitale-Nationale. Entre avril dernier et novembre prochain, les plaisanciers de 124 embarcations sont censés toucher terre.

Le directeur des communications de l’administration portuaire de Québec, Frédéric Lagacé, soutient que les touristes venus par voie maritime représentent « environ 10 % » de la manne touristique de Québec.

Bateaux de croisières en escale à Québec :

2018 : 156

2019 : 150

2020 : ND

2021 : ND

2022 : 100

2023 : 124

Mein Schiff 6 :

295 mètres de longueur

mètres de longueur 15 ponts de hauteur

ponts de hauteur Capacité de 2700 passagers

passagers Un total de 1000 membres d’équipage

membres d’équipage Construit en 2017