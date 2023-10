Cinq films à voir au Festival du nouveau cinéma

La 52e édition du Festival du nouveau cinéma (FNC), le doyen des festivals de cinéma au Canada, démarre mercredi soir par la présentation de La passion de Dodin Bouffant, le nouveau film du réalisateur Trân Anh Hùng. Plus d’une centaine de longs métrages en provenance de 57 pays figurent au programme de l’événement, du 4 au 15 octobre. En voici cinq à ne pas manquer.

La passion de Dodin Bouffant

Photo fournie par le FNC

C’est par La passion de Dodin Bouffant, nouveau film du réalisateur français d’origine vietnamienne Trân Anh Hùng (L’Odeur de la papaye verte), que le FNC lancera les festivités mercredi soir, au Cinéma Impérial. Cette adaptation d’un roman suisse de 1920 relate l’histoire d’amour entre le gastronome Dodin (Benoît Magimel) et sa cuisinière Eugénie (Juliette Binoche) à la fin du XIXe siècle. Gagnant du prix de la mise en scène du dernier Festival de Cannes, le film a récemment été choisi pour représenter la France dans la course aux Oscars.

Les jours heureux

Photo fournie par Laurence Grandbois Bernard

Après son lancement au Festival de Toronto le mois dernier, le nouveau long métrage de Chloé Robichaud (Sarah préfère la course) sera présenté en primeur au FNC le 6 octobre au Cinéma du Musée, en présence d’une partie de l’équipe du film. Les jours heureux met en vedette Sophie Desmarais dans la peau d’une jeune cheffe d’orchestre qui entretient une relation complexe avec son père et agent, campé par Sylvain Marcel. Soulignons que Chloé Robichaud participera aussi à une discussion croisée avec le cinéaste canadien Atom Egoyan pendant le festival.

Anatomie d’une chute

ENTRACT FILMS

Gagnant de la Palme d’or au dernier Festival de Cannes, ce drame judiciaire de la réalisatrice française Justine Triet (Sibyl, Victoria) retrace le procès d’une romancière allemande (l’actrice Sandra Hüller) accusée d’avoir tué son mari, dans leur chalet des Alpes françaises. Gros succès en France, Anatomie d’une chute vient de dépasser le cap du million de spectateurs dans les salles de l’Hexagone. Le 9 octobre au Cinéma Impérial à 19 h.

Priscilla

Photo fournie par le FNC

Un peu plus d’un an après la sortie du Elvis de Baz Luhrmann, la cinéaste Sofia Coppola (Marie-Antoinette, Traduction infidèle) propose un autre point de vue sur le « King » en portant à l’écran les mémoires de Priscilla Presley, Elvis et moi. L’actrice Cailee Spaeny a récemment remporté un prix d’interprétation à la Mostra de Venise pour son interprétation de Priscilla Presley dans le film. Présenté au Cinéma Impérial le 8 octobre à 21 h.

Chip Chip – Chopin par Desjardins

Photo fournie par le FNC

Dans son nouveau documentaire, le chanteur et cinéaste Richard Desjardins se penche sur le parcours du compositeur et pianiste Frédéric Chopin, qui a connu une existence courte mais tumultueuse au début du 19e siècle. Soulignons que la projection du film, le vendredi 13 octobre au Cinéma Impérial, sera précédée d’une performance du pianiste Charles Richard-Hamelin et suivie d’une rencontre avec Richard Desjardins.

La 52e édition du Festival du nouveau cinéma aura lieu du 4 au 15 octobre dans plusieurs cinémas de Montréal. Pour plus de détails sur la programmation : nouveaucinema.ca.