Comment s’y prendre pour dire non à un proche qui veut vous emprunter de l’argent

Nos finances sont de plus en plus serrées et il faut faire des choix. Comment refuser poliment une sortie trop coûteuse pour notre budget, ou dire non à un proche qui veut nous emprunter de l’argent ?

Les temps sont durs pour bien des gens, et certains n’ont d’autre choix que de se tourner vers leurs proches pour boucler leurs fins de mois. Si c’est à vous que l’on demande de prêter une somme, mais que vous n’êtes pas en position de le faire, comment réagir ? Mais aussi, de quelle façon dire non à une sortie entre amis qui vous forcerait à vous endetter et utiliser votre carte de crédit ? Les temps sont durs pour bien des gens, et certains n’ont d’autre choix que de se tourner vers leurs proches pour boucler leurs fins de mois. Si c’est à vous que l’on demande de prêter une somme, mais que vous n’êtes pas en position de le faire, comment réagir ? Mais aussi, de quelle façon dire non à une sortie entre amis qui vous forcerait à vous endetter et utiliser votre carte de crédit ?

Aider la personne à trouver une solution

Barbara Demers, conférencière et formatrice en bien-être financier, coauteure de l’ouvrage L’argent et vous, souligne qu’une demande de prêt peut être difficile à gérer quand on a un lien affectif avec la personne, parce qu’il s’agit d’un membre de la famille ou d’un ami. « C’est délicat parce qu’on voudrait bien pouvoir l’aider, mais qu’on n’est financièrement pas en mesure de le faire », dit-elle. Dans tous les cas, il ne faut pas se mettre dans un mauvais pas financier pour dépanner un proche.

Elle recommande plutôt de passer par-dessus son orgueil et de dire la vérité, tout simplement. « Il faut faire preuve de franchise et mentionner que l’on ne peut pas se permettre de lui prêter la somme demandée. En général, la personne comprendra et ne sera pas fâchée », assure-t-elle.

Elle recommande aussi de se mettre en mode solution pour épauler son proche autrement qu’en lui donnant de l’argent. « On pourrait explorer avec lui d’autres options, comme faire une demande de prêt à sa banque, l’aider à revoir son budget ou prendre un deuxième emploi à temps partiel notamment », énumère-t-elle.

Retrouver son autonomie financière

Selon un proverbe, il est préférable d’apprendre à pêcher à quelqu’un plutôt que de lui donner du poisson. Cet adage illustre le fait qu’il vaut mieux accompagner quelqu’un sur le chemin de l’autonomie et lui apprendre à se débrouiller par lui-même – ce qui constitue une solution à long terme – plutôt que de régler temporairement un problème avec un prêt ou un don.

L’autre point essentiel est d’identifier la source des difficultés financières de la personne qui sollicite de l’argent. « Je constate que chez bien des gens, le problème numéro un est qu’ils ne sont pas conscients de tout ce qu’ils dépensent », remarque Barbara Demers. Noter chaque sortie d’argent pendant un mois permet de faire le point et de savoir où vont ses revenus. Ensuite, on pourra aider la personne à revoir son budget, couper là où c’est possible de le faire pour qu’elle puisse finalement retrouver la voie de l’équilibre financier.

Miser sur la franchise

Les tentations de consommer et dépenser ne manquent pas. Et c’est pire encore lorsque des amis ou des proches vous demandent de se joindre à eux au restaurant, pour faire une activité coûteuse, ou même de se rendre à leur mariage qui se déroulera... sur la plage d’une île des Caraïbes !

Rien ne vous oblige à vous endetter pour cela. Là encore, n’hésitez pas à faire preuve de franchise et à annoncer la couleur en toute honnêteté. « Expliquez que votre budget ne vous le permet pas et que vous devez malheureusement refuser l’invitation. En revanche, vous pourriez proposer des solutions alternatives, puisqu’au bout du compte, le but c’est d’être ensemble », suggère Barbara Demers.

Un repas entre amis à la maison où chacun pourra contribuer en apportant un plat ou une bouteille de vin, est une alternative plus économique. De plus, il est facile de trouver des activités gratuites ou peu coûteuses dans sa région ou dans sa municipalité. Et si vous ne pouvez assister au mariage dans le Sud, pourquoi ne pas proposer un cocktail dînatoire au retour des nouveaux mariés, durant lequel vous en profiterez pour leur remettre leur cadeau de mariage, en respectant votre budget il va sans dire.

Dernier conseil de Barbara Demers : « Avant de dire oui à une demande qui coûte de l’argent, il faut d’abord et avant tout se respecter soi-même. C’est une saine pratique et cela vous évitera beaucoup de stress financier », conclut-elle.

CONSEILS :

Prêter de l’argent à un proche, même si on a les moyens de les faire, n’est pas toujours une bonne idée, car on peut finir par se brouiller avec la personne si elle est incapable de vous rembourser par exemple.

Ce prêt, s’il n’est pas remboursé, peut aussi vous placer dans une mauvaise situation financière et nuire à votre dossier de crédit.

Un proche vous demande de cautionner ou d’endosser un prêt ? Pensez-y à deux fois, car vous pourriez vous retrouver responsable de cette dette s’il ne s’acquitte pas de ses obligations. Cela aura aussi un impact sur votre ratio d’endettement et éventuellement votre dossier de crédit.