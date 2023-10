Dédales d'Immigration Canada: les deux médecins français pourront rester au Québec

La situation est maintenant réglée pour ces médecins et leur famille. Oui, la bureaucratie est parfois lourde, mais c’est grâce au travail de fonctionnaires et non de politiciens que nous avons pu rectifier le tir. Gouverner, c’est plus que des slogans bidons, M. Poilievre. https://t.co/J2eWgYlGDh